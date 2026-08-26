Nam sinh mồ côi trượt trường Sĩ quan vì đổi nguyện vọng phút chót

Lê Thanh Hoàn, 18 tuổi, xã Nam Cửa Việt, vừa viết lá thư 7 trang gửi trường Sĩ quan Chính trị, mong được một cơ chế đặc biệt để có cơ hội học tại trường.

Hoàn kể gia đình khó khăn, không có bố, còn mẹ bị khuyết tật chân tay do di chứng chất độc da cam. Để mưu sinh, mẹ em hàng ngày thức dậy từ hai giờ sáng, xin cá, tôm từ ngư dân ở cảng Cửa Việt rồi đem bán lại ở chợ.

Năm 2021, Hoàn được Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận làm con nuôi. Ngoài hỗ trợ học tập, cuộc sống, các chiến sĩ còn vận động xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình em. Chưa được bao lâu thì cuối năm 2023, mẹ em qua đời sau một tai nạn giao thông. Người thân thiết nhất với em kể từ đó là bà ngoại 76 tuổi, thường xuyên đau yếu.

Lê Thanh Hoàn cùng bà ngoại. Ảnh: Đắc Thành

Dù khó khăn, Hoàn nhiều năm liền đạt điểm khá, giỏi, giành giải nhì môn Lịch sử cấp tỉnh, huy chương vàng môn Cầu lông cấp huyện. Hôm 3/6, khi vừa tròn 18 tuổi, em được kết nạp Đảng.

Lớn lên trong sự bảo bọc của những người lính biên phòng, Hoàn luôn ước mơ được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Vì thế, nam sinh tham gia vòng sơ tuyển vào trường Sĩ quan Chính trị và đủ điều kiện xét tuyển.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt 23,6 điểm tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử), gồm 0,5 điểm cộng với thí sinh khu vực 2 nông thôn. Trong đó, nam sinh nổi trội ở môn Văn và Sử, lần lượt được 9 và 10 điểm.

Thấy mức này thấp hơn điểm chuẩn những năm trước, từng lên tới 26,82/30, Hoàn vội vàng chuyển sang đặt nguyện vọng vào trường Sĩ quan Thông tin.

Điều Hoàn không ngờ là trường Sĩ quan Chính trị năm nay chỉ lấy 21,5 điểm với thí sinh nam ở miền Nam (từ Quảng Trị trở vào), em sẽ đỗ nếu giữ nguyên nguyện vọng. Ngược lại, điểm chuẩn ở ngôi trường mới lại tới 23,72.

"Vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo, vì tâm lý lo lắng tột cùng nếu không đủ điểm vào trường, cũng không có điều kiện học ở các trường ngoài, cháu đã thiếu kinh nghiệm và thay đổi nguyện vọng sang Trường Sĩ quan Thông tin trong phút chót", Hoàn viết, mong có cơ hội được vào trường.

"Cháu hứa sẽ học tập và rèn luyện, chiến đấu với tất cả sự trung thành và nghị lực của một người con đất lửa Quảng Trị".

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Triệu Vân, đánh giá hoàn cảnh của Hoàn đặc biệt khó khăn, nhưng có quá trình phấn đấu tốt. Việc nam sinh rút nguyện vọng vào trường Sĩ quan Chính trị xuất phát từ tâm lý lo lắng, chứ không phải do không có nguyện vọng hay không đáp ứng được yêu cầu.

Đơn vị đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đề nghị quan tâm, phối hợp cơ quan chức năng và trường Sĩ quan Chính trị xem xét, tạo điều kiện để Hoàn nộp hồ sơ, xét tuyển năm nay.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, cũng đánh giá trường hợp của Hoàn là đáng tiếc.

"Chúng tôi đã báo cáo sự việc đến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng", Đại tá Hùng nói.

Căn nhà nơi Hoàn cùng bà ngoại sinh sống. Ảnh: Đắc Thành