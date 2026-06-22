Trẻ xem điện thoại từ nhỏ và trẻ không xem điện thoại: 10 năm sau khác biệt rõ rệt

Trong nhịp sống bận rộn, không ít phụ huynh lựa chọn điện thoại thông minh như một cách giúp con giải trí và ngoan ngoãn hơn.

Dù mang lại sự tiện lợi trước mắt, việc tiếp xúc màn hình quá sớm và quá thường xuyên có thể để lại nhiều hệ lụy lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng giữa những trẻ thường xuyên sử dụng điện thoại và những trẻ ít tiếp xúc với thiết bị điện tử tồn tại nhiều khác biệt đáng kể về khả năng học tập, giao tiếp cũng như sức khỏe thể chất.

Khi phần lớn thời gian được dành cho các video, trò chơi hay nội dung giải trí trên điện thoại, trẻ có xu hướng tiếp nhận thông tin một chiều thay vì luyện tập giao tiếp. Ảnh minh họa

Điện thoại ảnh hưởng đến khả năng diễn đạt ngôn ngữ của trẻ

Một số nghiên cứu cho thấy trẻ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại thường có ít cơ hội tương tác trực tiếp với cha mẹ, bạn bè và môi trường xung quanh.

Khi phần lớn thời gian được dành cho các video, trò chơi hay nội dung giải trí trên màn hình, trẻ có xu hướng tiếp nhận thông tin một chiều thay vì luyện tập giao tiếp.

Hệ quả là vốn từ, khả năng diễn đạt cảm xúc và kỹ năng trò chuyện có thể phát triển chậm hơn.

Trong khi đó, những trẻ dành nhiều thời gian vui chơi, đọc sách hoặc trò chuyện với người thân thường linh hoạt hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ và thể hiện suy nghĩ của mình.

Sử dụng điện thoại nhiều làm giảm khả năng tập trung

Các nội dung trên điện thoại thường được thiết kế với hình ảnh sinh động, âm thanh liên tục và tốc độ chuyển cảnh nhanh nhằm thu hút sự chú ý.

Việc tiếp xúc thường xuyên với kiểu kích thích này có thể khiến trẻ khó duy trì sự tập trung vào những hoạt động đòi hỏi kiên nhẫn như đọc sách hay học tập.

Khi chương trình học ngày càng phức tạp, khả năng tập trung trở thành yếu tố quyết định hiệu quả tiếp thu kiến thức.

Nhiều trẻ có biểu hiện học lực giảm sút không hẳn vì năng lực kém mà do không thể duy trì sự chú ý trong thời gian dài.

Ngược lại, trẻ ít lệ thuộc vào điện thoại thường có điều kiện phát triển khả năng quan sát, suy nghĩ độc lập và tập trung tốt hơn trong học tập.

Nguy cơ gặp vấn đề về cột sống

Việc cúi đầu nhìn màn hình trong thời gian dài tạo áp lực đáng kể lên vùng cổ và cột sống.

Thói quen sử dụng điện thoại sai tư thế, đặc biệt là nằm sấp hoặc cúi gập cổ liên tục, có thể làm tăng nguy cơ đau cổ, đau lưng và các bất thường về đường cong sinh lý cột sống.

Các chuyên gia cảnh báo rằng những tổn thương này có thể tích tụ theo thời gian và trở thành vấn đề sức khỏe khi trẻ trưởng thành.

Trong khi đó, trẻ dành nhiều thời gian vận động ngoài trời thường có hệ cơ xương phát triển tốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến tư thế.

Thói quen sử dụng điện thoại sai tư thế, đặc biệt là nằm sấp hoặc cúi gập cổ liên tục, có thể làm tăng nguy cơ đau cổ, đau lưng và các bất thường về đường cong sinh lý cột sống. Ảnh minh họa

Thị lực dễ suy giảm hơn

Mắt của trẻ vẫn đang trong quá trình phát triển nên rất nhạy cảm với ánh sáng từ màn hình điện tử.

Việc nhìn điện thoại trong thời gian dài có thể gây khô mắt, mỏi mắt, nhức mắt và làm tăng nguy cơ cận thị.

Ngược lại, những trẻ ít sử dụng điện thoại thường có nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời.

Ánh sáng tự nhiên và việc quan sát các vật ở khoảng cách xa được cho là có lợi cho sự phát triển thị lực, giúp giảm nguy cơ cận thị ở trẻ em.

Cha mẹ nên quản lý việc sử dụng điện thoại của trẻ như thế nào?

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên xem điện thoại là công cụ trông trẻ.

Thay vào đó, hãy khuyến khích con tham gia các hoạt động vận động, đọc sách, trò chuyện cùng gia đình và khám phá thế giới xung quanh.

Điều quan trọng không phải là cấm hoàn toàn thiết bị điện tử mà là kiểm soát thời gian sử dụng hợp lý, lựa chọn nội dung phù hợp với lứa tuổi và tạo ra nhiều cơ hội để trẻ phát triển kỹ năng xã hội, tư duy cũng như sức khỏe thể chất một cách toàn diện.