TP.HCM dự kiến hạn chế điện thoại trong giờ ra chơi từ tháng 1-2026

Sáng 18-9, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội thảo “Tăng cường xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không sử dụng điện thoại di động trong giờ chơi”.

100% trường học thực hiện từ 1-2026

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM đã dự thảo kế hoạch hạn chế sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM theo 2 giai đoạn.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP.HCM, gấp hoa giấy trong giờ ra chơi thay vì sử dụng điện thoại. Ảnh: DI LINH

Giai đoạn 1, thí điểm tại 16 trường, bắt đầu từ tháng 10-2025 đến hết học kỳ I năm học 2025-2026.

Giai đoạn 2, từ tháng 1-2026, triển khai đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Cách thức triển khai: Mỗi trường có ít nhất 3 hoạt động thay thế đa dạng trong giờ ra chơi (thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống...).

Học sinh tham gia ít nhất một hoạt động tập thể, không còn tình trạng sử dụng điện thoại cho mục đích giải trí cá nhân trong giờ ra chơi.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học sẽ được tập huấn chuyên sâu, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội để hướng dẫn cụ thể các trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi, kỹ thuật tổ chức hoạt động thể thao nhanh cho học sinh.

Với học sinh, tham gia "Giờ ra chơi không điện thoại - sân trường rộn tiếng cười” và lồng ghép 10 phút vào giờ sinh hoạt lớp hàng tuần để thảo luận về lợi ích của việc tương tác trực tiếp; tham gia cuộc thi “Tìm hiểu tác hại của việc lạm dụng điện thoại” tại các cơ sở giáo dục; tham gia diễn đàn để chia sẻ trải nghiệm, đề xuất hoạt động mới; thành lập đội tuyên truyền viên nhí tại mỗi trường để lan toả thông điệp tích cực.

Về phía phụ huynh, ký cam kết 3 bên (nhà trường - cha mẹ học sinh - học sinh) ngay đầu năm học/học kỳ; trường tổ chức họp phụ huynh phổ biến các quy định; tạo nhóm zalo của từng lớp để phụ huynh theo dõi hoạt động của con; gửi tin nhắn SMS hàng tuần thông báo kết quả thực hiện,

Dự thảo cũng nêu rõ, tuỳ tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục xây dựng phương án, quy trình quản lý điện thoại di động của học sinh cho hợp lý.

Về hoạt động thể thao và bóng rổ có thể tổ chức sân bóng rổ mini, khu vực cầu lông, góc nhảy dây, khu chơi đá cầu.

Về hoạt động văn nghệ và sáng tạo có thể thiết lập một góc sân khấu nhỏ tại sân trường với hệ thống âm thanh đơn giản, góc đọc sách ngoài trời, các câu lạc bộ kỹ năng sống.

Về trò chơi dân gian và tập thể có thể tổ chức ô ăn quan, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dây, kéo co, đánh đuổi, cướp cờ.

Để quy định này hiệu quả, ban giám hiệu phải phân công “tổ giám sát” gồm giáo viên trực, cán bộ đoàn - đội, đội sao đỏ học sinh.

Trong quá trình thực hiện, theo Sở GD&ĐT sẽ kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Đồng thời nhắc nhở, phê bình các trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: CHÂN PHÚC

Không cấm tuyệt đối

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ điện thoại thông minh vừa mang lại lợi ích cho học sinh, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không có sự định hướng.

Theo ông Hiếu, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển, điện thoại di động đã trở thành một phần trong đời sống. Ngay cả học sinh cũng rất cần thiết bị này để liên lạc với cha mẹ, hỗ trợ học tập. Tuy nhiên, nếu sử dụng thiếu kiểm soát, điện thoại có thể gây lệ thuộc và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các em.

Thực tế, thời gian qua đã xuất hiện nhiều vụ việc học sinh bị lừa đảo qua mạng. Chỉ bằng những thủ đoạn đơn giản, kẻ xấu đã xâm nhập thông tin cá nhân của học sinh và gia đình.

Để phòng ngừa, nhiều trường đã áp dụng các biện pháp từ tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh đến kỷ luật học sinh. Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng, mỗi trường có điều kiện và cách làm khác nhau nên hiệu quả chưa đồng đều.

"Quan điểm của Sở là không cấm tuyệt đối học sinh mang điện thoại đến trường. Tuy nhiên, điện thoại chỉ nên phục vụ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ học tập, liên lạc khi cần. Chúng ta không nên cực đoan cấm đoán, mà phải định hướng để các em chủ động sử dụng điện thoại hợp lý, an toàn", ông Hiếu nói.