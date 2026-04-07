3 nguyên nhân khiến trẻ ngày càng 'mất trí nhớ', cha mẹ cần lưu tâm, đặc biệt điều số 3

Gần đây, nhiều phụ huynh có chung một cảm giác: trẻ em dường như học chậm hơn, nhanh quên hơn và thiếu tập trung hơn trước. Một bài đọc phải lặp lại nhiều lần vẫn không nhớ, một bài toán hơi khó đã vội bỏ cuộc, ngồi học vài phút là mất kiên nhẫn.

Hiện tượng này đang được nhắc đến bằng một thuật ngữ gây chú ý: Brain rot (tạm hiểu là “mục não”) – khái niệm từng được Đại học Oxford nhắc đến như một xu hướng đáng lo ngại trong thời đại số.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục và tâm lý, điện thoại không phải là nguyên nhân duy nhất. Đằng sau tình trạng này là ba yếu tố chính, trong đó có một nguyên nhân khiến nhiều bậc cha mẹ phải nhìn lại chính mình.

Thiếu ngủ: Khi não không có thời gian “dọn rác”

Ít ai nhận ra rằng, sự suy giảm trí nhớ ở trẻ có thể bắt đầu từ… sau giờ đi ngủ.

Trong giấc ngủ sâu, não bộ thực hiện một quá trình quan trọng: loại bỏ các “chất thải” tích tụ sau một ngày hoạt động và củng cố trí nhớ. Khi trẻ ngủ không đủ giấc, quá trình này bị gián đoạn, dẫn đến suy giảm khả năng ghi nhớ và tập trung.

Thực tế, nhiều học sinh hiện nay phải thức khuya học bài, trong khi sáng hôm sau lại vật vờ trên lớp. Vòng lặp này kéo dài sẽ khiến não bộ rơi vào trạng thái quá tải: càng thiếu ngủ, càng khó học; càng học kém, càng phải thức khuya.

Một số nghiên cứu cho thấy, học sinh ngủ đủ giấc có khả năng ghi nhớ tốt hơn rõ rệt so với nhóm thường xuyên thức khuya. Điều này cho thấy, giấc ngủ không phải là “thời gian nghỉ”, mà là thời gian não hoạt động để phục hồi và phát triển.

Màn hình điện tử: “Cơn mưa dopamine” làm não mất kiên nhẫn

Không thể phủ nhận, các thiết bị điện tử đang tác động mạnh mẽ đến khả năng tập trung của trẻ.

Video ngắn, trò chơi điện tử hay mạng xã hội đều kích thích não bộ tiết ra dopamine – chất tạo cảm giác hưng phấn. Khi tiếp xúc liên tục với những kích thích nhanh và mạnh, não dần quen với việc “tiêu thụ thông tin tức thì”, từ đó mất dần khả năng tập trung vào những hoạt động đòi hỏi chiều sâu như đọc sách hay giải bài tập.

Hệ quả không chỉ dừng lại ở việc xao nhãng. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc lạm dụng màn hình có thể ảnh hưởng đến vùng vỏ não trước trán – khu vực liên quan đến tư duy, kiểm soát hành vi và ra quyết định.

Nói cách khác, trẻ không “kém thông minh” đi, mà đang mất dần khả năng suy nghĩ sâu và kiên trì.

Bao bọc quá mức: Khi cha mẹ vô tình “làm thay” cả tư duy của con

Đây mới là nguyên nhân khiến nhiều chuyên gia lo ngại nhất.

Không khó để bắt gặp những đứa trẻ lớn nhưng vẫn được cha mẹ làm giúp từ những việc nhỏ nhất: chuẩn bị cặp sách, mặc quần áo, thậm chí là những thao tác cá nhân đơn giản.

Thoạt nhìn, đó là sự quan tâm. Nhưng về lâu dài, điều này khiến trẻ mất đi cơ hội rèn luyện các kỹ năng cơ bản như tổ chức, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Não bộ hoạt động theo một nguyên tắc rất rõ ràng: càng được sử dụng, càng phát triển; càng ít sử dụng, càng thoái hóa. Khi cha mẹ làm thay quá nhiều, trẻ không cần suy nghĩ, không cần quyết định – và dần dần, khả năng tư duy cũng bị “bỏ quên”.

Làm gì để “đánh thức” não bộ của trẻ?

Tin tốt là não bộ của trẻ có khả năng phục hồi rất mạnh, nếu được điều chỉnh đúng cách.

Trước hết, hãy trả lại cho trẻ một giấc ngủ đúng nghĩa. Ngủ đủ và đúng giờ không chỉ giúp cơ thể phát triển mà còn là nền tảng cho trí nhớ và khả năng học tập.

Tiếp theo, cần thiết lập nguyên tắc rõ ràng với thiết bị điện tử. Không nhất thiết phải cấm hoàn toàn, nhưng cần giới hạn thời gian và nội dung, đồng thời khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, đọc sách hoặc vận động.

Quan trọng hơn cả, cha mẹ cần học cách “lùi lại”. Hãy để trẻ tự làm những việc phù hợp với độ tuổi, được phép sai và tự sửa. Chính trong quá trình đó, não bộ của trẻ mới thực sự được rèn luyện.

Một vấn đề của thời đại, nhưng lời giải bắt đầu từ gia đình

Não bộ của trẻ giống như một hạt giống. Nếu được nuôi dưỡng đúng cách, nó sẽ phát triển mạnh mẽ. Nhưng nếu bị “bỏ đói” bởi thiếu ngủ, bị “làm nhiễu” bởi màn hình và bị “thay thế” bởi sự bao bọc, nó sẽ dần trở nên trì trệ.

Câu chuyện không nằm ở việc trẻ thông minh hay không, mà ở môi trường mà chúng đang lớn lên.

Và đôi khi, điều cần thay đổi không phải là đứa trẻ – mà là cách người lớn đang đồng hành cùng chúng mỗi ngày.