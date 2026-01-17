Hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi, học sinh TP.HCM gắn kết hơn Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Tăng cường vận động và kết nối

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6 (phường Bình Tây) là một trong 16 đơn vị trước đó được giao thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi.

Học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6 giờ ra chơi

Đến nay, sau hơn 3 tháng thực hiện, nhà trường đã có nhiều hoạt động khác nhau để tạo sân chơi cho học viên có thể tham gia vào giờ ra chơi.

Ngọc Hồng, một học viên của Trung tâm chia sẻ rằng, việc hạn chế sử dụng điện thoại giúp các bạn kết nối với nhau nhiều hơn, cùng trao đổi bài vở và tham gia các trò chơi tập thể, thay vì sử dụng điện thoạt lướt mạng, nhắn tin như trước.

"Thường em sẽ lên thư viện đọc sách hoặc chơi cờ, trước đây tụi em thường hay bấm điện thoại, nhưng sau đó kết nối với nhau nhiều hơn thông qua các trò chơi cũng như các hoạt động của trường", Hồng nói.

Học viên của trung tâm tham gia hoạt động chơi cờ trong giờ ra chơi

Tương tự, Từ Triệu Lương, học viên của trung tâm này cho biết, trước đây khi sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi, các bạn thường thiếu sự gắn kết do tập trung vào thiết bị điện tử. Sau khi hạn chế điện thoại, Lương cùng các bạn học nhận thấy có nhiều hoạt động thú vị hơn trong trường và mong muốn các hoạt động này được duy trì lâu dài.

"Sau khi hạn chế em thấy có nhiều hoạt động trọng trường từ các hoạt động tĩnh, vận động và có sử dụng thiết bị điện tử. Em tham gia hoạt động chơi cờ tướng, cờ vua với các bạn. Thông qua đó em được trau dồi trí tuệ giữa các bạn bè và học viên khác", Lương nói thêm.

Bà Đặng Ngọc Thu, Giám đốc Trung tâm, cho biết trước đây học viên có thói quen sử dụng điện thoại nhiều, không chỉ trong giờ ra chơi mà cả trong giờ học. Thay vì cấm đoán hoàn toàn, Trung tâm áp dụng cách tiếp cận linh hoạt bằng việc tổ chức các hoạt động thay thế, gồm hoạt động tĩnh như: đọc sách, chơi cờ vua, cờ tướng; hoạt động tập thể như vui chơi tại sân trường, hát tập thể; hoạt động công nghệ có kiểm soát, trong đó học viên được sử dụng máy vi tính để làm bài thực hành, báo cáo và trình chiếu theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Giá đựng điện thoại trong lớp học của học viên trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6

Bên cạnh đó, mỗi lớp học đều được trang bị túi đựng điện thoại đặt ngay trong lớp để học viên tự giác nộp máy vào đầu giờ theo số thứ tự. Cách làm này vừa nâng cao ý thức trách nhiệm của học viên, vừa giúp các em tự quản lý tài sản cá nhân, đồng thời vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi cần sử dụng điện thoại phục vụ học tập.

"Tôi thấy các em có nhiều chuyển biến tích cực, các em tương tác nói chuyện với nhau nhiều hơn quan tâm đến nhau và việc sử dụng điện thoại cũng chủ động hơn, không còn thói quen vừa ra chơi là sử dụng điện thoại. Khi ra chơi, các bạn chơi cùng nhau hoặc tham gia các hoạt động cùng thầy cô", bà Thu nói.

Chủ động hình thành thói quen cho học sinh

Không chỉ các trường thí điểm, mà một số trường tại TP.HCM từ trước đến nay đều hạn chế việc học sinh sử dụng điện thoại khi đến trường.

Học viên trong giờ ra chơi học tập tại phòng máy tính

Tại trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, Quận 6 cũ), ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết gần 10 năm qua nhà trường không khuyến khích học sinh sử dụng điện thoại trong trường học. Với lứa tuổi này, học sinh đã có điều kiện sử dụng điện thoại tại nhà nên nhà trường thống nhất với phụ huynh về việc không cho các em dùng điện thoại ở trường và nhận được sự đồng thuận cao. Trường hợp học sinh cần mang điện thoại vào trường phải đăng ký gửi giám thị, chủ yếu để liên hệ gọi xe công nghệ khi phụ huynh không đưa đón được.

"Nhà trường luôn có điện thoại bàn, đồng thời hiệu trưởng và giáo viên sẵn sàng hỗ trợ học sinh mượn điện thoại khi cần thiết. Trường cũng khuyến khích các em tham gia các trò chơi vận động, không nhất thiết phải sử dụng điện thoại", ông Cường nói.

Trong giờ ra chơi, trường có phòng máy vi tính kết nối internet, phòng thiết bị, sân chơi rộng, nhà thi đấu đa năng và thư viện. Nhà trường khuyến khích học sinh vận động, tham gia các hoạt động tập thể nên không yêu cầu mang thiết bị cá nhân vào trường. Mỗi ngày, học sinh có 30 phút sinh hoạt buổi sáng và 30 phút buổi chiều để tham gia các hoạt động này.

Bảo Như, học sinh lớp 9 của trường, cho biết việc không sử dụng điện thoại trong trường giúp các bạn trò chuyện nhiều hơn, tình bạn gắn kết hơn và chủ động suy nghĩ khi làm bài tập thay vì phụ thuộc vào điện thoại.

"Em không thích chơi thể thao nên cùng các bạn ra sảnh để nghe nhạc, dạo mát hoặc đi mua đồ ăn cùng nhau", Như nói.

Học sinh THCS Nguyễn Văn Luông hoạt động thể chất

Từ tháng 1/2026, các trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại TP.HCM sẽ đồng loạt hạn chế sử dụng điện thoại trong trường học, sau khi thí điểm tại 16 trường cho thấy nhiều chuyển biến tích cực và xuất hiện các mô hình triển khai hiệu quả.