Những lưu ý sát sườn cho thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp

Để bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11 và 12/6, thí sinh cần nắm chắc các quy định cũng như trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo thực hiện một kỳ thi hiệu quả tốt nhất, sau 12 năm học.

Theo lịch, sáng ngày 11/6, thí sinh thi môn Ngữ văn. Buổi chiều cùng ngày, thi môn Toán. Sáng 12/6, thí sinh thi các môn Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.

Mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị.

Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 (ảnh: Hà Linh)

Quy chế quy định, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Đây là một trong những nội dung mà thí sinh cần lưu tâm, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu xác định cung đường từ nhà tới điểm thi, thời gian di chuyển đến việc đi ngủ sớm, đặt chuông báo thức, nhờ sự hỗ trợ của người thân.

Thực tế, trong kỳ thi này hằng năm, vẫn có trường hợp thí sinh đêm trước ngày thi thức khuya để ôn bài, đến sáng ngủ quên và đến điểm thi trễ giờ.

Ví dụ như câu chuyện của một nam sinh dự kỳ thi năm 2021. Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, nam sinh đến cổng trường đúng 7 giờ 52 phút, trong khi thời gian tính giờ làm bài là 7 giờ 35 phút (chậm 17 phút) nên không được vào phòng thi.

Khi được bảo vệ điểm thi báo đã hết giờ vào phòng thi, thí sinh suy sụp gào khóc ở cổng trường thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh xung quanh. Được biết, lý do thí sinh này đến muộn là vì đêm trước ngày thi không để chuông báo thức nên đã ngủ quên.

Thí sinh đến cổng điểm thi 7 giờ 52 phút, chậm 17 phút nên không được vào phòng thi.

Tuy nhiên, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID - 19 bùng phát, Bộ GD&ĐT buộc phải tổ chức 2 đợt thi. Do đó, thí sinh này được Sở GD&ĐT Hà Nội tạo điều kiện cho đăng ký thi lại trong đợt 2. Với kỳ thi năm nay, Bộ GD&ĐT cùng các địa phương tổ chức kỳ thi duy nhất 1 đợt trong ngày 11 và 12/6.

Tình huống của thí sinh kể trên là bài học thực tế cho các thí sinh về việc chuẩn bị kỹ càng các điều kiện, bao gồm cả thức dậy đúng giờ để đến điểm thi.

Không mang vật dụng cấm vào phòng thi

Ngoài ra, khi đến phòng thi, thí sinh còn có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định như: Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình, xuất trình thẻ dự thi khi hoặc căn cước công dân khi có yêu cầu của giám thị hoặc người làm nhiệm vụ.

Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Trước khi làm bài thi, thí sinh ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất (đối với các môn trắc nghiệm).

Nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với giám thị, chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Báo cáo ngay cho giám thị khi có người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình. Thí sinh không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận.

Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi và thời gian giữa hai môn thi của bài thi tự chọn.

Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi, khu vực thi sẽ có sự giám sát của công an cùng giám sát phòng thi.

Thí sinh chỉ dự thi môn thi thứ hai trong bài thi tự chọn phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của giám thị và những người có trách nhiệm tại điểm thi.

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