Cảnh báo những lỗi sơ đẳng gây mất quyền dự thi tốt nghiệp THPT

Mốc thời gian bắt buộc và kỷ luật phòng thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt đúng giờ, xuất trình Thẻ Căn cước, Hộ chiếu và giấy báo dự thi. Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng hay khu vực ưu tiên, thí sinh phải báo ngay cho Giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại Điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp mất Thẻ Căn cước hoặc các giấy tờ cần thiết khác phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi xem xét, giải quyết. Ở mỗi buổi thi, thí sinh phải chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của Giám thị, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó.

Khi vào phòng thi, thí sinh ngồi đúng vị trí ghi số báo danh của mình, xuất trình giấy tờ tùy thân khi có yêu cầu. Trước khi làm bài, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh, thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp.

Khi nhận đề thi trắc nghiệm, thí sinh phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng in và sự thống nhất của mã đề thi ở từng trang, nếu có lỗi phải báo ngay cho Giám thị chậm nhất 5 phút từ thời điểm tính giờ làm bài.

Trong phòng thi, thí sinh phải giữ trật tự tuyệt đối, không trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài hay sử dụng tài liệu trái quy định. Thí sinh phải báo cáo ngay cho Giám thị khi người khác chép bài hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình, nếu muốn có ý kiến phải giơ tay xin phép và đứng trình bày công khai. Bài thi tuyệt đối không được đánh dấu hay làm ký hiệu riêng, không viết bằng bút chì trừ việc tô các ô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, chỉ được viết bằng một màu mực xanh hoặc đen.

Đặc biệt, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, compa, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026.

Quy chế nghiêm cấm mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận.

Thí sinh cần lưu ý, việc mang theo điện thoại di động hoặc các thiết bị thu phát sóng vào phòng thi, dù tắt nguồn hay chưa sử dụng, đều lập tức bị đình chỉ thi và hủy bỏ toàn bộ kết quả kỳ thi. Khi có hiệu lệnh hết giờ, thí sinh phải ngừng làm bài ngay, bảo quản bài thi và ký xác nhận rõ số tờ giấy thi đã nộp vào Phiếu thu bài thi, thí sinh không làm được bài cũng phải nộp lại tờ giấy thi hoặc Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Quy trình nộp bài và kỹ thuật làm đề trắc nghiệm

Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau hai phần ba thời gian làm bài, đồng thời phải nộp lại bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi.

Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài và thời gian nghỉ giữa hai môn thi của bài thi tự chọn. Nếu nhất thiết phải tạm thời ra ngoài, Giám thị sẽ báo cho Giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện. Việc ra khỏi phòng thi hay khu vực thi trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng Giám sát phòng thi cho tới khi hết giờ làm bài và do Trưởng Điểm thi quyết định.

Khi làm bài trắc nghiệm trên Phiếu trả lời trắc nghiệm in sẵn, thí sinh chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, thí sinh phải tẩy sạch chì ở ô cũ rồi mới tô ô lựa chọn mới. Thí sinh phải điền chính xác, đầy đủ thông tin vào các mục trống phía trên, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số kể cả các số 0 phía trước, đồng thời điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi. Thí sinh phải kiểm tra đề thi để bảo đảm đủ số lượng câu hỏi, số trang và tất cả các trang đều ghi cùng một mã đề.

Quy chế nghiêm cấm nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài, khi hết giờ phải nộp phiếu cho Giám thị, ký tên vào hai Phiếu thu bài thi và chỉ rời phòng khi Giám thị đã kiểm đủ số phiếu của cả phòng và cho phép. Đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ thi môn thứ nhất phải di chuyển về phòng chờ ra sau khi nộp phiếu, giữ trật tự và tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của người quản lý cho đến khi hết giờ môn cuối mới được rời khu vực thi. Thí sinh chỉ dự thi môn thứ hai trong bài thi tự chọn bắt buộc phải có mặt tại nơi gọi vào phòng thi trước giờ phát đề ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Trong trường hợp xảy ra sự việc bất thường, thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của Giám thị và những người có trách nhiệm tại Điểm thi.