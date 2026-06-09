Thi tốt nghiệp THPT 2026: Giám thị chỉ coi thi một lần tại mỗi phòng

​Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội quán triệt toàn bộ các trưởng điểm thi về việc tổ chức, thực hiện nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh quy tắc, "3 không" gồm: không lơ là, không tạo áp lực cho thí sinh và không tự ý xử lý các tình huống phát sinh.

Chỉ còn vài ngày nữa, hơn 1,2 triệu thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay.

Kiểm tra bàn ghế đảm bảo không lung lay

Theo ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội), để kỳ thi diễn ra thuận lợi, công tác chuẩn bị tại các điểm thi cần được thực hiện kỹ lưỡng, chi tiết và không được phép chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Trong đó, phó trưởng điểm thi cùng các bộ phận liên quan phải rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất của phòng thi, bảo đảm các phòng thi đúng quy chế, thông thoáng, đủ ánh sáng, quạt mát...

"Bàn ghế cho thí sinh phải chắc chắn, tránh tình trạng lung lay, lỏng lẻo có thể ảnh hưởng đến tâm lý và việc làm bài của các em", ông Bình nói.

Mỗi điểm thi phải chuẩn bị ít nhất một phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Máy photocopy cũng phải được bố trí sẵn sàng nhằm phục vụ việc in sao đề thi bổ sung khi cần thiết và phải được niêm phong nghiêm ngặt khi không sử dụng.

Đối với phòng bảo quản đề thi và bài thi, ngoài yêu cầu lắp đặt camera giám sát hoạt động liên tục 24/24 giờ, các điều kiện an ninh, an toàn khác cũng phải được đáp ứng đầy đủ theo quy định.

Đề thi được bảo vệ ở mức “Tối mật"

Một trong những yêu cầu được ông Nghiêm Văn Bình quán triệt toàn bộ trưởng điểm thi là công tác bảo mật đề thi tại điểm thi.

Các trưởng điểm thi phải quán triệt đầy đủ cho toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ về trách nhiệm bảo vệ đề thi ở mức độ “Tối mật”, chủ động phòng ngừa các nguy cơ làm lộ, lọt đề thi dưới mọi hình thức.

Giám thị phổ biến cho thí sinh quy chế thi, thông báo rõ: mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi đều bị coi là làm lộ bí mật Nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lịch thi Tốt nghiệp THPT 2026

Trước mỗi buổi thi, điểm thi phải tổ chức thu các thiết bị thu, phát thông tin của cán bộ làm nhiệm vụ theo quy định.

Về đề thi, ngay từ đầu buổi thi thứ nhất, tất cả các túi đề thi còn nguyên niêm phong và phải được cho thí sinh chứng kiến nhằm tăng tính công khai, minh bạch và giảm bớt các thao tác phát sinh giữa hai ca thi của bài thi tự chọn.

Các giám thị thực hiện phát đề theo đúng quy trình, đúng vị trí thí sinh trong phòng thi, bảo đảm không xảy ra sai sót trong quá trình phát đề.

Để hạn chế tối đa các vi phạm quy chế thi, các điểm thi phải bố trí khu vực riêng để thí sinh gửi đồ dùng cá nhân trước khi vào phòng thi. Thí sinh được khuyến cáo không mang theo đồ đạc cồng kềnh, vật dụng có giá trị và đặc biệt phải để điện thoại di động tại khu vực quy định.

Khi thí sinh đã vào phòng thi, giám thị tiếp tục nhắc nhở kiểm tra lại túi áo, túi quần và các vật dụng mang theo nhằm tránh trường hợp vô tình để quên điện thoại hoặc thiết bị bị cấm trong người.

Các điểm thi cũng được yêu cầu rà soát kỹ lưỡng mọi khu vực trong phạm vi điểm thi, đặc biệt là nhà vệ sinh, nhằm phát hiện và ngăn ngừa các hình thức gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Trong trường hợp phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị thu, phát thông tin để gian lận, điểm thi phải phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, lập biên bản, niêm phong tang vật và bài thi theo đúng quy định.

"Thí sinh vi phạm sẽ bị đình chỉ thi và được đưa đến khu vực chờ hoặc phòng thi dự phòng cho đến khi hết thời gian làm bài của buổi thi", theo ông Bình.

Ông Bình lưu ý, trong trường hợp vi phạm quy chế, tuyệt đối không để thí sinh bị đình chỉ rời khỏi điểm thi trước khi hết thời gian làm bài nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật cho kỳ thi.

Thí sinh kiểm tra tình trạng đề mờ, rách

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong quá trình coi thi, một giám thị không được coi thi quá một lần tại cùng một phòng thi nhằm bảo đảm tính khách quan.

Ngay sau khi phát đề, giám thị phải nhắc thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và yêu cầu báo ngay các bất thường trong vòng 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài. Sau khoảng thời gian này, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng đề thi của mình.

Ngoài ra, ông Bình cũng hướng dẫn, trong quá trình coi thi, giám thị không đứng gần thí sinh, không được có bất kỳ hành vi nào có thể bị hiểu là hỗ trợ thí sinh làm bài. Mọi câu hỏi của thí sinh chỉ được trả lời công khai trước toàn bộ phòng thi và trong phạm vi quy chế cho phép.

Việc thu bài thi phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đủ số bài thi, đủ số tờ giấy thi, đầy đủ chữ ký giám thị và khớp đúng với thông tin trên phiếu thu bài.

Đối với bài thi tự chọn, đề thi và giấy nháp của thí sinh ở ca thi thứ nhất phải được niêm phong, bảo quản tại phòng thi cho đến khi kết thúc toàn bộ buổi thi.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11-12/6. Toàn quốc có hơn 1,2 triệu thí sinh. Tại Hà Nội, có hơn 129.000 thí sinh dự thi (chiếm 1/10 toàn quốc). Hà Nội đã chuẩn bị 222 điểm thi và điều động 18.500 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi.