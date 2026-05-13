Lịch thi và các mốc thời gian quan trọng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi năm 2026 dành cho lứa học sinh sinh năm 2008 (2K8) tiếp tục có những điều chỉnh quan trọng về cấu trúc và phương thức tổ chức. Với quy mô dự kiến hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, việc nắm vững thời gian là yếu tố tiên quyết giúp các em chủ động và giảm bớt áp lực tâm lý.

Khác với các năm trước, lịch thi năm nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo ấn định bắt đầu từ ngày 10/6. Cụ thể:

• Chiều 10/6 (14h00): Thí sinh tập trung tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin cá nhân (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.

• Ngày 11/6: Sáng (7h35): Thi môn Ngữ văn (Hình thức: Tự luận; Thời gian làm bài: 120 phút); Chiều (14h30): Thi môn Toán (Hình thức: Trắc nghiệm; Thời gian làm bài: 90 phút).

• Sáng 12/6: Thí sinh thực hiện bài thi tự chọn gồm 2 môn (theo lựa chọn đã đăng ký). Môn thứ nhất: Bắt đầu lúc 7h35 (50 phút). Môn thứ hai: Bắt đầu lúc 8h40 (50 phút).

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7.

Sau khi kết thúc các môn thi, thí sinh cần bám sát hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện quyền lợi xét tuyển:

• 8h00 ngày 1/7: Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố kết quả thi trên toàn quốc.

• Từ 1/7 đến 5/7: Thu nhận đơn phúc khảo bài thi (nếu thí sinh có nhu cầu).

• Từ 2/7 đến 14/7: Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ. Đây là giai đoạn quan trọng nhất để các em căn cứ vào điểm thực tế và điểm chuẩn dự kiến của các trường.

• Từ 15/7 đến 21/7: Thời hạn nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 được thiết kế với độ phân hóa rõ rệt nhằm thực hiện hai mục tiêu: xét tốt nghiệp và cung cấp dữ liệu tin cậy cho các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh.

• Tỷ lệ phân hóa: Khoảng 70% câu hỏi thuộc mức độ Nhận biết và Thông hiểu (đảm bảo ngưỡng tốt nghiệp). 30% câu hỏi còn lại thuộc mức độ Vận dụng và Vận dụng cao, tập trung vào khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Theo các thầy cô đang trực tiếp ôn luyện cho khối 12, trong giai đoạn "nước rút" này, sĩ tử cần đặc biệt lưu ý đến sự thay đổi trong cấu trúc đề thi vốn có độ phân hóa rất cao.

Cô Nguyễn Kim Dung, giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm ôn thi cuối cấp nhấn mạnh thí sinh tuyệt đối không nên học tủ hoặc sa đà vào việc giải các bài tập quá khó mà quên đi nền tảng kiến thức cốt lõi. Thay vào đó, các em cần rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu và tư duy logic, bởi đề thi theo chương trình mới tăng cường các câu hỏi gắn liền với thực tiễn, yêu cầu học sinh phải hiểu bản chất vấn đề thay vì ghi nhớ máy móc.

Bên cạnh việc củng cố kiến thức, kỹ năng quản trị thời gian và kiểm soát tâm lý cũng được xem là yếu tố sống còn trong phòng thi. Với thời lượng bài thi các môn tự chọn chỉ 50 phút, áp lực sẽ rất lớn, vì vậy thí sinh nên tập dượt làm đề dưới áp lực thời gian thực tế để xây dựng phản xạ chọn lọc câu hỏi. Đồng thời, các em cần điều chỉnh nhịp sinh học và chế độ dinh dưỡng ngay từ bây giờ, đảm bảo tinh thần minh mẫn nhất vào các khung giờ thi chính thức, tránh tình trạng kiệt sức do ôn tập quá độ trong những ngày cuối.