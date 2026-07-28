Dự kiến thi chung đề tốt nghiệp THPT trên máy và trên giấy

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 28/7 cho biết Bộ đã trình Thủ tướng đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, giai đoạn 2026-2036.

Cụ thể, việc tổ chức thi trên máy theo lộ trình, chỉ áp dụng với những địa phương, điểm thi đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực; không đồng loạt.

Dự kiến, năm 2027, thí sinh ở một số nơi sẽ thi trên máy tính, còn lại vẫn thi trên giấy. Đây được coi là giai đoạn chuyển tiếp. Việc tổ chức bảo đảm tương đương về yêu cầu đánh giá và giá trị sử dụng kết quả.

"Thí sinh thi trên máy tính và thi trên giấy sử dụng chung nội dung đề thi đối với các môn trắc nghiệm, khác nhau chủ yếu ở phương thức làm bài và ghi nhận kết quả", ông Chương nói.

Sau đó, Bộ sẽ đánh giá, hoàn thiện trước khi xem xét mở rộng, không chạy theo tiến độ khi chưa bảo đảm an toàn và công bằng.

Bộ cũng tính toán tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính thành nhiều ca thi. Trong trường hợp này, các đề thi không nhất thiết giống hệt nhau nhưng sẽ tương đương về nội dung, độ khó và khả năng đo lường. Tính tương đương được bảo đảm thông qua ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, thử nghiệm thực tế và các phương pháp khoa học khảo thí thì mới tổ chức nhiều ca, để thí sinh không có lợi thế hoặc bất lợi do dự thi ở một ca cụ thể.

Đề thi truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ đến máy chủ tại điểm thi; thí sinh làm bài trong mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Mô hình này hạn chế việc kỳ thi phụ thuộc vào đường truyền Internet và nguy cơ tấn công trực tiếp từ môi trường mạng, theo ông Chương.

"Một trong những định hướng quan trọng là ứng dụng công nghệ để tự động hóa tối đa các công đoạn, giảm thiểu sai sót và hạn chế sự can thiệp chủ quan của con người", ông nói.

Các công nghệ dự kiến được nghiên cứu, ứng dụng tập trung vào bảo mật dữ liệu, tự động hóa quy trình tổ chức thi, giám sát hệ thống, chấm thi và sử dụng AI để hỗ trợ một số công đoạn trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa.

Trước đó, Bộ thử nghiệm thi trên máy từ cuối năm 2024. Hai tháng trước, việc này được mở rộng tại 15 tỉnh, thành phố với hơn 36.000 thí sinh. Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống vận hành ổn định, có thể triển khai trong điều kiện thực tế của Việt Nam.

Ông Chương nhấn mạnh việc chuyển thi trên giấy sang trên máy tính chỉ là đổi mới phương thức kỳ thi chứ không thay đổi mục tiêu đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông.

Tới đây, Bộ phối hợp các địa phương, nhà trường cung cấp công cụ thực hành miễn phí, để học sinh làm quen trước khi tham dự kỳ thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng