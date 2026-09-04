TP.HCM giảm 700 trường công, có thêm 1.027 phòng học mới sát ngày khai giảng

Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết thực hiện mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học và chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”, đến ngày 3/9, TP.HCM đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác 53/53 dự án.

Các dự án này cung cấp 991 phòng học xây mới, tương ứng 756 phòng học tăng thêm.

Đối với 2 dự án quy mô lớn là Trường THPT Phan Văn Hớn và Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, đến nay đã hoàn thành 38/91 phòng học. Các hạng mục còn lại đang được tiếp tục hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Trước ngày khai giảng, TP.HCM có thêm 1.027 phòng học mới. Trong ảnh là Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa vừa hoàn thiện đón khoảng 800 học sinh năm học 2026-2027.

Giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện gồm 20 dự án với quy mô 321 phòng học xây mới và 288 phòng học tăng thêm, với tổng mức đầu tư hơn 2.484 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Bên cạnh đẩy nhanh xây dựng trường lớp, ngành giáo dục phối hợp với các địa phương và chủ đầu tư linh hoạt chuyển đổi công năng cơ sở vật chất hiện hữu, để bổ sung phòng học. Một số công trình như Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ được hoàn thành sớm.

Tại Trường THPT Hà Huy Tập, việc chuyển đổi công năng giúp đưa thêm 16 phòng học vào sử dụng.

Nhờ đó, trước ngày khai giảng, toàn Thành phố đã đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với chỉ tiêu của UBND TP.HCM đưa ra.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2026-2027 là năm thứ 2 ngành giáo dục Thành phố triển khai nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sau sáp nhập địa giới hành chính. Đây là giai đoạn thành phố tiếp tục tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên địa bàn có quy mô người học lớn.

Đến 3/9, tổng số cơ sở giáo dục công lập toàn Thành phố từ 2.188 giảm xuống còn 1.486 đơn vị, tức giảm 702 cơ sở, tương đương 32,08%.

Trường Marie Curie khối nhà C được nâng cấp vừa hoàn thiện ngày 29/8.

Trong đó, khối mầm non giảm 268 trường, tiểu học giảm 282 trường, THCS giảm 137 trường và khối giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp giảm 15 cơ sở. Mạng lưới trường lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng cơ sở vật chất.

Sau sắp xếp, mô hình trường liên cấp tiểu học - THCS tăng từ 14 lên 44 trường, nhằm tạo điều kiện chia sẻ cơ sở vật chất và nâng hiệu quả quản trị tại các địa bàn. Quá trình sắp xếp làm giảm 2.745 vị trí cán bộ quản lý, tương đương 46,7%.

Đối với đội ngũ hỗ trợ dôi dư, ngành giáo dục đã bố trí, điều chuyển phần lớn sang công việc khác. Tuy nhiên, một số thủ tục sau sắp xếp vẫn đang được tiếp tục hoàn tất. Đến nay, 1.073 đơn vị đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt.

Sau sắp xếp, ngành giáo dục TP.HCM đặt mục tiêu đầu tư trường chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tại những địa bàn còn thiếu.

Năm học mới, TP.HCM xác định chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị học đường hiện đại, lấy chất lượng dạy và học, năng lực người học và hiệu quả giảng dạy làm trọng tâm.

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