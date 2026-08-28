Hà Nội chưa triển khai miễn phí sách giáo khoa trong năm học 2026 - 2027

Sáng 28/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9/2026.

Về công tác chuẩn bị năm học mới, theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP Hà Nội, năm học 2026 - 2027, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố, Sở GD&ĐT đã ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị sách giáo khoa năm học 2026 - 2027, bảo đảm thống nhất từ khâu lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên đến cung ứng, phát hành và sử dụng sách giáo khoa…

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin tại hội nghị. Ảnh: N.T.

Đối với công tác thực hiện miễn phí sách giáo khoa, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, trong đó giao Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách, trình UBND thành phố phê duyệt, ban hành.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP, việc mua sắm sách giáo khoa được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho, kiểm kê sách giáo khoa trước ngày 15/6 hằng năm và tổ chức cho học sinh mượn chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới.

Theo Sở GD&ĐT TP Hà Nội, do thời điểm hiện nay đã cận kề ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, không còn đủ thời gian để tổ chức lập dự toán, xây dựng kế hoạch và triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp sách giáo khoa bảo đảm đúng quy định pháp luật. Do đó, trong năm 2026 - 2027, Hà Nội chưa triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Hiện, Sở GD&ĐT đang phối hợp xin ý kiến của các sở ngành, UBND cấp xã về kế hoạch thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo trình học môn quốc phòng an ninh.

"Theo đó, dự kiến thực hiện chính sách từ năm học 2027 - 2028 và đảm bảo đến năm học 2029 - 2030, tất cả các học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thành phố quản lý sẽ được hưởng thụ chính sách", thông tin từ Sở GD&ĐT TP Hà Nội nêu rõ.

Phải cập nhật thực đơn, nguồn gốc thực phẩm bữa ăn bán trú trên ứng dụng HanoiCheck

Thông tin thêm về việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm 2026 - 2027, Hà Nội sẽ hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh cấp tiểu học theo 2 nhóm.

Với nhóm 1, ngân sách hỗ trợ 100% - mức 40.000 đồng/học sinh/ngày, sẽ áp dụng cho: học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Minh Châu, học sinh thuộc hộ nghèo/cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của thành phố, học sinh khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, con liệt sĩ, con thương binh và người có công.

Nhóm 2, ngân sách hỗ trợ 70% - mức 28.000 đồng/học sinh/ngày, áp dụng cho đối tượng học sinh còn lại. Phụ huynh học sinh đối ứng phần chênh lệch (12.000 đồng/ngày) để bảo đảm suất ăn đạt mức tối thiểu 40.000 đồng/ngày.

Hà Nội cũng thống nhất 2 mô hình tổ chức, là nấu ăn tại trường, và cung cấp suất ăn sẵn.

Về quy trình lựa chọn nhà cung cấp được thực hiện theo 5 bước, gồm: tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; HĐND cấp xã thẩm định; UBND cấp xã phê duyệt, công khai; phân công cho các trường; ký hợp đồng.

Ngoài ra, tất cả các trường phải cập nhật thực đơn, nguồn gốc thực phẩm trên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thành phố (HanoiCheck); thành lập tổ giám sát an toàn thực phẩm có đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra hàng ngày ở khâu giao nhận, chế biến thực phẩm và lưu mẫu.

Trước đó, năm học 2025 - 2026, ở cấp tiểu học có 833/834 trường và 633.323 học sinh tham gia ăn bán trú; ngân sách TP đã chi trả hơn 2.560 tỷ đồng.