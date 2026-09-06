Thang máy bám vách núi cao gần 300 mét đưa học sinh đến trường

Ngày 30/8, 13 học sinh trường tiểu học Guanzhai dưới đáy hẻm núi Nizhuhe bắt đầu năm học mới bằng hành trình đến trường qua thang máy Fuyao để lên đỉnh núi, sau đó chuyển tiếp sang cáp treo.

Lần đầu bước vào cabin hệ thống mới, nữ sinh Wang Jiao nói: "Chúng em đã có xe đưa đón mới". Thang máy di chuyển với tốc độ 5 m mỗi giây. Từ cabin vách kính, người đi có thể bao quát toàn cảnh hẻm núi bên dưới.

Hai thang máy Qingyun cao 268 m và Fuyao cao 288 mét ở vách núi Nizhuhe, tỉnh Vân Nam. Ảnh: Tân Hoa xã

Làng Nizhuhe nằm ở ranh giới hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu, bị chia cắt với trường học trên đỉnh núi bởi vách đá cao hơn 500 m. Nhiều năm trước, con đường duy nhất là những bậc thang đục thẳng vào đá. Người dân phải bám dây xích leo lên.

Ông Chen Guanjie, một dân làng có ba con, cho biết trước đây việc đưa trẻ đi học qua hẻm núi mất khoảng ba tiếng rưỡi. "Trẻ nhỏ được đặt vào gùi rồi cõng đi. Gặp ngày mưa, đường núi trơn trượt, thường không thể nhấc nổi chân", ông Chen kể.

Năm 2017, tuyến cao tốc mới hoàn thành giúp chính quyền địa phương triển khai quy hoạch lại các tuyến đường trong hẻm núi. Năm 2022, thang máy Qingyun cao 268 m và tuyến cáp treo được khánh thành, tạo thành hệ thống "xe buýt trên không" miễn phí cho dân làng. Tuy nhiên, lượng khách du lịch tăng vọt khiến hệ thống quá tải vào dịp lễ.

Tháng 10/2024, địa phương khởi công xây dựng thang máy thứ hai mang tên Fuyao, cao 288 m. Ngày 31/7/2026, thang máy Fuyao chính thức vận hành.

Hai thang máy hoạt động song song nâng tổng công suất lên 1.200 lượt người mỗi giờ. Theo chính quyền địa phương, đây là hệ thống thang máy bám vách núi duy nhất tại Trung Quốc phục vụ song song du lịch và dân sinh.

Toàn bộ người dân làng Nizhuhe, Guanzhai được sử dụng miễn phí hai công trình này. Vào giờ cao điểm, một lối đi ưu tiên được thiết lập để học sinh đi trước; người dân vận chuyển nông sản ra khỏi núi không phải chờ đợi cùng du khách.

"Trước đây chúng tôi lo nhất là sự an toàn của học sinh trên đường. Bây giờ có thang máy, các em đến trường đúng giờ, giáo viên cũng yên tâm hơn", Tian Depu, giáo viên Trường tiểu học Guanzhai, cho biết.

Giao thông cải thiện cũng giúp ngôi làng từng biệt lập dưới đáy hẻm núi đón lượng khách lớn. Người dân bắt đầu mở dịch vụ lưu trú, làm hướng dẫn viên và bán đặc sản địa phương.

Theo Cai Xiong, Chủ tịch công ty phát triển Khu du lịch hẻm núi Nizhuhe, việc bổ sung thang máy thứ hai vừa giải quyết áp lực vận chuyển du khách, vừa bảo đảm quyền đi lại của người dân.