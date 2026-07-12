Quảng Ngãi khẳng định không có tiêu cực trong thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 21.607 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 19.738 thí sinh theo chương trình giáo dục THPT và 1.869 thí sinh giáo dục thường xuyên. Kỳ thi được tổ chức tại 49 điểm thi với 934 phòng thi, huy động 3.749 lượt cán bộ, giáo viên và lực lượng tham gia phục vụ các khâu của kỳ thi.

Thí sinh ở tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã rà soát toàn diện hồ sơ tổ chức thi, hồ sơ coi thi, chấm thi, biên bản tại các điểm thi, việc bàn giao bài thi cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ tham gia kỳ thi. Kết quả cho thấy công tác chuẩn bị, coi thi, chấm thi đều được thực hiện đúng Quy chế thi; toàn Hội đồng thi không có cán bộ coi thi hoặc thí sinh vi phạm quy chế.

Qua phân tích kết quả thi, điểm trung bình của thí sinh Quảng Ngãi đạt 5,721 điểm.

Toàn tỉnh có 66 điểm 10, gồm 65 học sinh lớp 12 và 1 thí sinh tự do, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước.

Kết quả rà soát cũng cho thấy độ lệch giữa điểm trung bình học bạ lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp của thí sinh Quảng Ngãi là 2,12 điểm, tương đồng với mặt bằng chung của cả nước. Phổ điểm các môn thi tương đối đều, không xuất hiện biến động bất thường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, các thí sinh đạt điểm 10 phân bố ở nhiều trường và nhiều điểm thi khác nhau, trong đó Trường THPT chuyên Lê Khiết có số lượng điểm 10 nhiều nhất. Hầu hết các em đạt điểm 10 đều có điểm trung bình môn học lớp 12 từ 9,0 trở lên.

Qua kiểm tra, xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi không phát hiện trường hợp vi phạm Quy chế thi hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đơn vị đánh giá kết quả thi phù hợp với năng lực học tập và quá trình ôn tập của học sinh, bảo đảm khách quan, công bằng và minh bạch; đồng thời sẽ tiếp tục lưu trữ hồ sơ, theo dõi, rà soát khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi hoặc cơ quan có thẩm quyền.