Tỉnh đầu tiên công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026

Ngày 4/6, Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết đơn vị vừa công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập thường và kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2026-2027.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Nghệ An. Ảnh: Trần Tuyên

Theo đại diện Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có gần 50.000 thí sinh tham dự kỳ thi. Đây là mùa tuyển sinh có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay, đồng thời kỳ thi cũng được tổ chức sớm hơn các năm trước.

So với năm 2025, số lượng thí sinh tăng 10.247 em. Trường có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đông nhất là THPT Huỳnh Thúc Kháng, với 2.062 thí sinh đăng ký dự thi và thấp nhất là Trường THPT Mường Quạ với 201 thí sinh.

Đại diện Sở GD-ĐT cho biết, kỳ thi năm nay có một số điểm mới trong điều hành kỳ thi. Theo đó, lần đầu tiên tỉnh Nghệ An bố trí chủ tịch hội đồng thi không phải là lãnh đạo của trường đặt điểm thi.

Học sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Nghệ An theo đường link sau.