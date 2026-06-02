Khi nào Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10?

Ngày 2/6, Sở GD&ĐT Hà Nội bắt đầu triển khai công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, sau khi hoàn tất việc tiếp nhận hướng dẫn chấm, phiếu chấm và các tài liệu liên quan.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng chấm thi, Hà Nội huy động gần 2.300 cán bộ, giáo viên cùng các lực lượng hỗ trợ tham gia thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi kỳ thi kết thúc.

Theo kế hoạch, Ban chấm thi làm việc từ ngày 2/6 đến hết ngày 10/6. Lực lượng tham gia chấm thi gồm lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo các phòng chuyên môn, thư ký, giám khảo, cán bộ Công an, nhân viên y tế, bảo vệ và các bộ phận phục vụ khác.

Đối với bài thi tự luận, giám khảo được yêu cầu có hiểu biết vững về chương trình giáo dục trung học cơ sở. Trong khi đó, những người thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm phải sử dụng thành thạo phần mềm chấm thi theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các điều kiện phục vụ công tác chấm thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban chấm thi chịu trách nhiệm tổ chức toàn bộ quy trình từ ghép phách, chấm thi, lên điểm đến xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật đối với bài thi và hồ sơ liên quan.

Các khu vực chấm thi được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về an ninh và bảo mật. Phòng lưu giữ bài thi, phòng chấm tự luận và phòng chấm trắc nghiệm đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội đã diễn ra vào ngày 30 và 31/5 với sự tham dự của hơn 124.000 học sinh. Đây là kỳ thi được đánh giá là có sự cạnh tranh cao khi chỉ khoảng 55% thí sinh có suất vào lớp 10 công lập.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 dự kiến được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22/6.