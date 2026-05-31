Ngoài cổng trường thi lớp 10: Nam diễn viên nổi tiếng bày tỏ "có con mới hiểu", một ông bố ước "ngày nào cũng thi"

"Muốn ngày nào cũng là ngày thi vào lớp 10"

Trong hai ngày 30-31/5, gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 – một trong những kỳ thi được đánh giá có áp lực lớn nhất đối với học sinh phổ thông. Sau nhiều tháng miệt mài ôn tập, không chỉ các thí sinh mà cả phụ huynh cũng bước vào những ngày đặc biệt với đủ cung bậc cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, kỳ vọng và đồng hành.

Anh Việt Hoàng, một phụ huynh có con tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tại điểm thi Trường THPT Xuân Phương, hài hước chia sẻ rằng: "Tôi chỉ muốn ngày nào cũng là ngày thi vào lớp 10".

Theo anh, suốt hai ngày diễn ra kỳ thi, không khí trong gia đình trở nên đặc biệt nhẹ nhàng và tình cảm. Con gái nhận được sự quan tâm, động viên liên tục từ mẹ với những lời nhắc nhở đầy yêu thương như: "Con ơi dậy đi kẻo muộn nhé", "Hôm nay thích ăn gì mẹ nấu cho", "Xem tivi một chút cũng được rồi nghỉ ngơi nhé" hay "Cứ bình tĩnh, có mẹ ở đây rồi".

Từ việc chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra giấy tờ, nhắc mang nước uống cho đến những lời động viên trước và sau mỗi môn thi, mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ. "Mẹ cháu còn chuẩn bị xôi đỗ, hoa quả, kiểm tra từng món đồ mang theo và liên tục động viên con đừng áp lực với môn đã thi, hãy tập trung cho môn tiếp theo", anh kể.

Điều khiến anh thích thú nhất là sự thay đổi không khí trong gia đình những ngày này. "Lúc nào cũng nghe những câu như: "Chúc con may mắn nhé", "Cố gắng lên", "Làm hết sức mình là được". Đến lúc thi xong lại được đón bằng những lời động viên, khen ngợi và món ăn yêu thích đang chờ sẵn ở nhà", anh nói.

Chính vì được sống trong bầu không khí ấm áp ấy, anh Việt Hoàng cho biết bản thân cũng trở nên nhẹ nhàng, tình cảm hơn thường ngày. Trên đường đưa con đến điểm thi, anh liên tục nhắc: "Cứ bình tĩnh làm bài nhé con". Khi con bước ra khỏi phòng thi, lời đầu tiên anh dành cho con là: "Con đã cố gắng hết sức là được rồi, cứ tự tin lên nhé".

Câu chuyện vui của anh khiến nhiều phụ huynh đồng cảm bởi đằng sau áp lực của kỳ thi vào lớp 10 là những khoảnh khắc yêu thương, sự đồng hành và những lời động viên giản dị nhưng đầy ý nghĩa từ gia đình.

"Có con mới hiểu lòng cha mẹ"

Sáng 31/5, nam diễn viên Minh Tiệp tiếp tục đưa con gái đến điểm thi dù lịch trình công việc khá dày đặc. Anh chia sẻ rằng vừa hoàn thành một sự kiện tại Hạ Long và phải di chuyển xuyên đêm để kịp trở về Hà Nội đồng hành cùng con trong ngày thi cuối.

"Tối qua tôi còn ở Hạ Long chạy sự kiện, khoảng 3 giờ sáng mới về đến Hà Nội. Dù khá mệt nhưng vẫn muốn tự mình đưa con đi thi. Những ngày này, các phụ huynh đứng chờ ngoài cổng trường dần trở nên thân quen, gặp nhau lại hỏi han, chia sẻ chuyện học hành của các con. Cảm giác rất vui và nhiều cảm xúc", nam diễn viên nói.

Minh Tiệp cũng cho biết, việc đưa con đi thi khiến anh nhớ lại quãng thời gian được bố mẹ đồng hành trong các kỳ thi quan trọng. "Ngày xưa, bố mẹ cũng đưa tôi đi thi, ngồi đợi bên ngoài với gói xôi trên tay vì sợ con đói sau giờ làm bài. Đến khi có con, tôi mới thực sự thấu hiểu tấm lòng và những hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Quả thật, có con mới hiểu lòng cha mẹ", anh xúc động chia sẻ.

Năm 2011, diễn viên Minh Tiệp kết hôn với người đẹp Phạm Thùy Dương. Cặp đôi có một con gái là Nguyễn Phạm Minh Thùy, thường được gọi thân mật là Cún. Ái nữ của nam diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật cùng thành tích học tập đáng chú ý.

Đưa con trai đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, anh Nguyễn Đoài cho biết bản thân không quá đặt nặng chuyện đỗ hay trượt mà mong con xem đây là một dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành.

"Nhiều người nói đây chỉ là kỳ thi vào lớp 10, nhưng với các con, đó là một cột mốc đáng nhớ. Cánh cổng trường THPT phía trước có thể là mục tiêu mà con đang hướng tới và tôi luôn mong con nỗ lực để vượt qua. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là để bố mẹ nở mày nở mặt với ai, mà để con hiểu rằng trong cuộc đời, mỗi chặng đường đều có những thử thách và dấu mốc cần chinh phục", anh chia sẻ.

Theo anh Đoài, dù luôn động viên con cố gắng hết sức, anh không tạo áp lực về kết quả. Với anh, hành trình học tập, sự nỗ lực và những gì con đã cố gắng trong suốt thời gian qua cũng đáng trân trọng không kém kết quả của kỳ thi.

"Tôi quan niệm hành trình cũng quan trọng như đích đến. Điều tôi không muốn nhất là vì quá kỳ vọng vào kết quả mà khiến con thất vọng, tủi thân hoặc cảm thấy không được cha mẹ thấu hiểu, đồng hành. Dù kết quả thế nào, gia đình vẫn luôn ở bên con.

Cuộc thi này một cuộc rong chơi, không phải là tất cả của cuộc đời con", anh Đoài bày tỏ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6. Theo đó, ngày 30/5, buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút, buổi chiều thi ngoại ngữ trong 60 phút. Ngày 31/5, thí sinh thi môn toán trong 120 phút.

Riêng thí sinh đăng ký vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1/6. Thời gian làm bài mỗi môn chuyên là 150 phút.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, 124.915 em đăng ký dự thi lớp 10, tăng khoảng 20.000 em so với năm 2025. Do đó, mức độ cạnh tranh của kỳ thi này cũng gia tăng.

Dự kiến, Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn vào ngày 19-22/6.