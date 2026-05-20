Mâu thuẫn trên mạng, nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bị nhóm bạn "xử" giữa cánh đồng

Ngày 20/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lang Văn Thắng – Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Kim Sơn, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác nhận, ngay khi tiếp nhận thông tin nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an xác minh làm rõ sự việc.

Theo thông báo từ Công an xã Quế Phong về việc học sinh có hành vi vi phạm pháp luật nêu rõ, trước đó, đơn vị tiếp nhận trình báo với nội dung: Khoảng 18h15 ngày 10/5, anh T thấy con gái là L.N.L cùng cháu P.T.C đi bộ về nhà trong trạng thái hoảng loạn, đầu tóc rối, quần áo bẩn nên gặng hỏi thì con gái mới nói là: “Bố đừng nói với ai, con bị các bạn đập”.

Thấy vậy, anh T đã đưa con gái đến Trung tâm Y tế Quế Phong, tỉnh Nghệ An để khám, điều trị. Quá trình khám, điều trị thì thấy L.N.L có nhiều vết xây xát da ở vùng mặt, tay, chân; tinh thần hoảng loạn và nôn mửa. Anh T có đơn đề nghị làm rõ sự việc và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 trường THCS Kim Sơn, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị đánh hội đồng giữa cánh đồng. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu liên quan có đủ căn cứ xác định: Ngày 10/5, N.T.B.N (học sinh lớp 9); V.N.B.C (lớp 7); N.B.U (lớp 6); N.N.Q (lớp 6); L.K.V (lớp 7, cùng trú tại xã Quế Phong) dùng tay, chân đánh L.N.L (học sinh lớp 8 Trường THCS Kim Sơn, xã Quế Phong) là hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác” vi phạm tại điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ.

Căn cứ quy định, Công an xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Kim Sơn tiến hành làm việc để giáo dục đối với các cá nhân vi phạm. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.B.N bằng hình thức: “Cảnh cáo”.

Hiệu trưởng Trường THCS Kim Sơn cho biết, sau khi có kết quả xác minh từ công an địa phương, hôm nay nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật đối với các trường hợp liên quan theo quy định. Quan điểm của nhà trường là không bao che học sinh trong việc xử lý kỷ luật đối với các em vi phạm. Nguyên nhân do các em có mâu thuẫn trên không gian mạng, hẹn nhau ra nói chuyện giải quyết dẫn đến sự việc.

Trường THCS Kim Sơn phối hợp với Công an xã, cung cấp thông tin xác minh nội dung sự việc. Hiệu vụ nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, hội phụ huynh lớp đến nhà thăm hỏi động viên nữ sinh để em sớm đến trường tham gia thi cuối kỳ.

Hiện nhà trường đang tiến hành họp hội đồng kỷ luật để xử lý học sinh theo quy định của Bộ GDĐT, nội quy của trường.