Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an sớm kết luận điều tra vụ gian lận thi ở Tuyên Quang

Chiều 3/8, tại họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương có kết luận điều tra, đảm bảo xử lý nghiêm minh vi phạm theo quy định; đồng thời kiến nghị các cơ quan của Đảng xử lý về mặt Đảng.

Thủ tướng cũng giao đồng chí Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng một số bộ ngành công bố công khai hướng xử lý vi phạm tại kỳ thi ở Tuyên Quang cùng các địa phương khác, đồng thời có hình thức công bố thông tin rộng rãi cho dư luận.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026. Ảnh: VGP.

Trước đó, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hàng loạt vụ việc liên quan đến nghi vấn gian lận, vi phạm quy chế thi và sử dụng điện thoại trong phòng thi được phát hiện tại nhiều địa phương. Trong đó, một số vụ đã bị khởi tố hình sự, riêng vụ việc tại Tuyên Quang đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Tại Quảng Ninh, ngày 14/6, mạng xã hội xuất hiện phản ánh một giám thị tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả gợi ý cho thí sinh xem bài và gây áp lực tâm lý trong phòng thi. Qua xác minh, Sở GD&ĐT Quảng Ninh kỷ luật 3 giáo viên liên quan, gồm 2 người bị cảnh cáo và một người bị khiển trách vì vi phạm quy chế coi thi.

Nghiêm trọng nhất là vụ việc tại Tuyên Quang. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường khi 147/154 điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh tập trung tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi có 328 thí sinh dự thi. Qua điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Tại Quảng Trị, sau phản ánh trên mạng xã hội về việc cán bộ coi thi chỉ bài cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và khởi tố 2 giáo viên về cùng tội danh. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy 2 giáo viên và 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận trong kỳ thi.

Ở Khánh Hòa, Sở GD&ĐT xác minh trường hợp một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự mang điện thoại vào phòng thi. Dù chưa có căn cứ xác định thí sinh sử dụng tài liệu như phản ánh trên mạng, Hội đồng thi vẫn hủy toàn bộ kết quả thi của thí sinh do vi phạm quy chế. Trách nhiệm của các cán bộ coi thi đang tiếp tục được xem xét.

Tại Cà Mau, cơ quan chức năng cũng xác minh phản ánh một thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại trong giờ thi môn Toán. Thí sinh đã thừa nhận hành vi vi phạm, kết quả thi sẽ bị hủy và các cá nhân liên quan bị xử lý theo quy định.

Trong khi đó, tại Bắc Ninh, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi vấn giám thị hỗ trợ một thí sinh Trường THPT Lương Tài làm bài thi môn Toán và Tiếng Anh. Nhà trường khẳng định thông tin không đúng sự thật. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và sẽ xử lý theo quy định nếu phát hiện hành vi tung tin sai sự thật hoặc vi phạm quy chế thi.