Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán

Đăk LăkMinh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.

Với điểm 10 Toán thường và chuyên, cộng thêm 8,25 điểm Tiếng Anh, 7,25 Văn, Nguyễn Trần Minh Thành, học sinh trường THCS Nguyễn Thế Bảo, là thủ khoa thi vào lớp 10 chuyên của tỉnh Đăk Lăk. Em đã nhập học lớp Toán, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

Thành cho biết bất ngờ với điểm thi môn Toán chuyên, bởi chỉ ước chừng khoảng 8,5 điểm.

"Em làm hết bài nhưng không dám kỳ vọng cao, tự trừ bớt điểm nhỡ sai sót vặt lúc trình bày", Thành cho hay.

Nguyễn Trần Minh Thành, thủ khoa thi lớp 10 chuyên tỉnh Đăk Lăk năm 2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo nam sinh, câu bất đẳng thức trị giá 1 điểm là thách thức lớn nhất với em trong đề Toán chuyên. Khi giải đến câu này, Thành chỉ còn 15 phút. Hơn nữa, đây là phần em yếu nhất trong các chuyên đề Toán.

Thành loay hoay trong 5 phút, thử nhiều cách nhưng không thành. Lúc tưởng như bỏ cuộc, em tìm ra hướng giải và hoàn thành bài thi sát nút. Khi tham khảo các lời giải trên mạng, Thành thấy cách giải của mình dài dòng, dễ sai nhưng may mắn làm đúng.

"Điểm 10 trong một bài thi Toán chuyên kịch tính khiến em phấn khích, thỏa mãn, xứng đáng với bao công sức ôn luyện", nam sinh nói.

Thành cho biết hành trình của em không quá suôn sẻ. Bước vào bậc THCS, sức học Toán của em ở mức "bình bình", không nổi trội nên từng nghĩ sẽ theo hướng chuyên Anh.

Đến năm lớp 7, em được một thầy giáo dạy thêm Toán khen có năng khiếu và động viên dành nhiều thời gian hơn cho môn này. Dù chưa tin lời thầy và cũng không tự tin vào bản thân", Thành vẫn tập trung học Toán bởi "không bổ ngang cũng bổ dọc".

Em được thầy bồi dưỡng thêm ngoài thời gian học của lớp. Nhiều hôm, khi các bạn trong lớp đã ra về, thầy vẫn giao thêm bài tập rồi cho em ngồi cạnh anh, chị lớp 9. Xong bài tập, em "nghe lỏm" thầy giảng bài lớp 9 rồi tự giải được một số bài tập cơ bản.

Sau khi bồi đắp nền tảng vững chắc, Thành chuyển sang học thêm với hai thầy khác để học chuyên đề nâng cao. Trong 4 năm THCS, nam sinh "tầm sư học đạo" với 4 thầy cô Toán, tùy nhu cầu ở mỗi giai đoạn.

Hè năm ngoái, Thành tham gia "Trường hè toán học" kéo dài một tuần và 8 buổi học online ở trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM. Nhờ khóa này, Thành thu nhặt nhiều kiến thức bổ ích. Em cũng lần đầu được nghe thầy Lê Bá Khánh Trình giảng Toán hình, thỏa ao ước được gặp thần tượng.

"Câu chuyện của thầy Trình truyền cảm hứng rất lớn cho những học trò tỉnh lẻ như em, tạo động lực để em quyết tâm thi vào lớp Toán chuyên", Thành kể.

Từ đầu năm lớp 9, gần như mỗi ngày Thành đều tham gia lớp học thêm Toán. Em còn trao đổi bài, lời giải hay với bạn bè trên mạng xã hội. Nỗ lực này giúp nam sinh giành ngôi thủ khoa học sinh giỏi Toán tỉnh Đăk Lăk với 17/20 điểm, hồi tháng 3.

Với môn Văn và Tiếng Anh, nam sinh dành 9 buổi học thêm mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 2 giờ. Thành nói số buổi học thêm nhiều nhưng không "ngộp thở" vì giờ học chính khóa chỉ một buổi/ngày. Em vẫn có thời gian vui chơi, tắm biển đôi ba lần mỗi tuần.

"Cứ rảnh rỗi em lại chạy ùa ra biển nếu thời tiết thuận lợi. Đây cũng là cách em giải tỏa căng thẳng", Thành kể.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, giáo viên chủ nhiệm, trường THCS Nguyễn Thế Bảo, cho biết kết quả hôm nay là thành quả cho một hành trình học tập chăm chỉ, bền bỉ của Thành. Không chỉ có tinh thần tự học cao, Thành còn hòa đồng, thường xuyên thảo luận, giảng lại kiến thức cho các bạn trong lớp.

"Thành không chỉ học với thầy cô mà còn học trên mạng. Em tải đề về cùng giảng, thảo luận với bạn. Đây cũng là lúc em chốt kiến thức cho mình", cô Mỹ cho biết.