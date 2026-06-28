Những đứa trẻ xuất sắc thường có người mẹ sở hữu 4 đặc điểm này
Theo nhiều chuyên gia tâm lý, tính cách, phẩm chất và thói quen của người mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ.
Dưới đây là những thói quen của mẹ có thể tác động sâu sắc đến tính cách, tư duy và cách ứng xử của những đứa trẻ trong tương lai.
Trẻ có EQ cao thường có nhiều lợi thế trong học tập, giao tiếp và định hướng tương lai.
Theo Tường Vy (t/h) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/06/2026 19:21 PM (GMT+7)