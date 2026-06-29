Học sinh đã nhập học lớp 10 trường tư có còn cơ hội quay lại trường công?

Sau khi Hà Nội hoàn tất việc xác nhận nhập học đợt đầu vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, mối quan tâm của nhiều gia đình là cơ hội ở đợt tuyển sinh bổ sung. Nhiều người lo lắng việc chủ động nộp hồ sơ vào trường tư thục để giữ chỗ sẽ làm mất quyền quay lại trường công lập nếu trường hạ điểm chuẩn.

Theo quy định từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh hoàn toàn đủ điều kiện nhập học vào trường công lập nếu trường đó được phép hạ điểm chuẩn và mức điểm của học sinh đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung.

Ví dụ cụ thể là trường hợp học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường A, trúng tuyển nguyện vọng 2 vào trường B nhưng không nhập học tại trường B mà lựa chọn nộp hồ sơ vào một trường tư thục. Nếu sau đó trường A được phép hạ điểm chuẩn và học sinh đủ điểm trúng tuyển mới, các em vẫn vẹn nguyên quyền rút hồ sơ tại trường tư để nhập học vào trường A.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay.

Thực tế ba năm gần đây tại Hà Nội cho thấy việc các trường công lập hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung sau đợt một là điều diễn ra khá phổ biến, mở ra cơ hội lớn cho thí sinh.

Tuy nhiên, phụ huynh cần lưu ý nguyên tắc xét tuyển bổ sung khi trường hạ điểm chuẩn. Các trường được tuyển bổ sung đối với học sinh đăng ký cả ba nguyện vọng nếu đủ điều kiện điểm số. Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cần đạt bằng đúng mức điểm chuẩn mới. Trong khi đó, học sinh đăng ký nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn bổ sung ít nhất 0,5 điểm, và học sinh đăng ký nguyện vọng 3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho phép học sinh đã xác nhận nhập học đợt một tại trường nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 được phép hủy xác nhận để chuyển sang trường nguyện vọng 1 nếu trường này hạ điểm chuẩn hoặc kết quả phúc khảo làm tăng điểm giúp học sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo kế hoạch đã công bố, từ ngày 10 đến hết ngày 12/7, các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và trường chuyên sẽ tiếp nhận hồ sơ của học sinh thay đổi kết quả sau phúc khảo, đồng thời hoàn tất việc tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung. Phụ huynh và học sinh cần bám sát mốc thời gian cốt lõi này để không bỏ lỡ tấm vé giờ chót vào trường công lập.