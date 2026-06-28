Bi kịch thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng trưởng thành thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ

Thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ

Thần đồng Trương Tín Dương từng nổi danh khắp nước tỷ dân. (Ảnh: Sohu)

Trương Tín Dương được xem là một trong những thần đồng trẻ tuổi nhất lịch sử khi đỗ đại học năm 10 tuổi, 13 tuổi trở thành nghiên cứu sinh khoa Toán, Trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh, 16 tuổi trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh - một trong những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc.

Đáng tiếc, dù có thành tích ấn tượng nhưng Trương Tín Dương lại chẳng đạt được mấy thành tựu nổi bật trong học thuật, thậm chí còn chưa xuất bản bất kỳ bài báo có sức ảnh hưởng nào. Thay vào đó, khi lớn lên, anh lại gây chú ý vì khăng khăng đòi bố mẹ mua cho mình một căn nhà ở Bắc Kinh.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ năng lực học tập phi thường. Mới 2 tuổi, anh đã có thể nhận biết hàng ngàn chữ Hán, lên 5 tuổi đã có thể tự mình chọn sách để đọc và lên kế hoạch học tập hiệu quả.

Nhiều bậc phụ huynh có con bằng tuổi Trương Tín Dương phải nhìn với ánh mắt ghen tị và ngạc nhiên, thậm chí còn nói đùa rằng hình như anh quên uống canh Mạnh Bà rồi, vì trẻ con ở độ tuổi này thậm chí còn chưa thể nói trôi chảy được.

Thấy con trai có năng khiếu đặc biệt, bố mẹ vô cùng vui mừng. Khi Trương Tín Dương lên 5 tuổi, họ đã cho anh vào học lớp một trường tiểu học.

Thành tích học tập của Trương Tín Dương cực kỳ xuất sắc, thường xuyên nhảy lớp. Chỉ trong 2 năm, anh đã nhảy lớp mấy lần, đạt đến trình độ của học sinh lớp 5, thậm chí còn hoàn thành toàn bộ chương trình lớp 6 trong kỳ nghỉ hè.

Năm 7 tuổi, Trương Tín Dương đã vào trung học cơ sở. Do chương trình học trung học cơ sở khác biệt đáng kể so với tiểu học nên thành tích học tập của anh có phần sa sút. Sau khi học xong năm hai trung học cơ sở, chỉ trong 6 tháng, anh đã hoàn thành chương trình năm ba trung học cơ sở và đỗ vào trung học phổ thông.

Mới chỉ 9 tuổi và đang học năm đầu tiên ở trường trung học, nhưng Trương Tín Dương đã nắm vững kiến thức của một học sinh cuối cấp, trong khi các bạn cùng trang lứa vẫn còn đang học lớp 4 tiểu học.

Trương Tín Dương học Thạc sĩ khi mới 13 tuổi. (Ảnh: Sohu)

Điểm thi đại học của Trương Tín Dương là 505. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, điểm số này rất đáng chú ý. Sau đó, anh trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nghề Thiên Tân với số điểm 505, gây chấn động cả nước và trở thành chủ đề nóng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó. Cũng từ đây, Trương Tín Dương được biết đến là sinh viên đại học trẻ tuổi nhất cả nước.

Để giúp con trai hoàn thành chương trình đại học một cách thuận lợi, Trương Huệ Tường đã xin nghỉ công chức và cùng Trương Tín Dương đến Thiên Tân, chăm sóc chu đáo cuộc sống thường ngày của con. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nghề Thiên Tân cũng đã đặc biệt bố trí hai người cố vấn xuất sắc hướng dẫn anh trong suốt quá trình học tập.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khiêm tốn, thành công của Trương Tín Dương phần lớn đến từ sự kèm cặp nghiêm khắc của người cha. Bản thân cha cậu cũng từng là một người có năng khiếu nhưng lỡ dở cơ hội học tập do hoàn cảnh kinh tế, vì vậy, ông đã dồn toàn bộ giấc mơ dang dở của mình lên đôi vai của con trai.

Ông kỳ vọng Trương sẽ đạt được tất cả những gì ông đã bỏ lỡ, và thậm chí còn hơn thế nữa. Thế nhưng, khi tài năng của Trương phát triển, thái độ của cậu đối với cuộc sống và gia đình cũng bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.

Năm 13 tuổi, Trương Tín Dương bước vào chương trình thạc sĩ tại Bắc Kinh. Đến năm 16 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa còn đang loay hoay chọn trường đại học, cậu đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Toán ứng dụng tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (BUAA).

Thần đồng và cú trượt dài

Cuộc sống của thần đồng ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng. (Ảnh: Sohu)

Nhưng chỉ một tháng sau khi nhập học, thần đồng này đã gây chấn động truyền thông không phải bằng một công trình nghiên cứu, mà bằng một tối hậu thư gửi đến cha mẹ nghèo khó: hoặc mua cho cậu một căn hộ tại Bắc Kinh, hoặc cậu sẽ bỏ học.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình khi đó, chàng thiếu niên 16 tuổi thẳng thừng tuyên bố: "Cha mẹ muốn tôi ở lại Bắc Kinh. Nhưng nếu không có nhà riêng, tôi sẽ chẳng khác gì những kẻ 'Bắc phiêu' trôi dạt. Nếu phải sống như họ, thì tại sao cha mẹ lại bắt tôi lấy bằng tiến sĩ làm gì?".

Cậu nhấn mạnh rằng cha mẹ "phải chịu trách nhiệm cung cấp một môi trường sống tốt" cho mình. Để giữ chân con trên con đường học vấn, cha mẹ cậu đã phải cắn răng thuê một căn hộ và nói dối rằng họ đã mua nó.

Sự chỉ trích của công chúng thời điểm đó không làm Trương lung lay. Ngược lại, cậu càng củng cố quan điểm rằng mình chỉ là nạn nhân của sự kỳ vọng thái quá. "Cha mẹ sinh ra tôi và áp đặt giấc mơ của họ lên tôi. Họ lên kế hoạch cuộc đời cho tôi, cố gắng khiến tôi nghĩ rằng đó là những gì tôi muốn", Trương chia sẻ. Dù cha mẹ cậu đôi khi hối hận vì đã thúc ép con quá mức, họ vẫn bấu víu vào hy vọng rằng thành công sau này của con sẽ bù đắp cho tất cả.

Nhưng thực tế ở hiện tại là một bức tranh xám xịt. Ở thời điểm hiện tại, Trương Tín Dương không trở thành nhà toán học lỗi lạc hay một giáo sư danh tiếng như kỳ vọng. Cậu vẫn sống trong căn hộ thuê năm xưa, vẫn để cha mẹ chi trả tiền thuê nhà, nhưng hoàn toàn không có công việc ổn định. Cậu dành phần lớn thời gian để "ngồi không", thỉnh thoảng làm vài công việc tự do và cảm thấy hài lòng với lối sống dựa dẫm này. Cậu tin rằng đây mới là hạnh phúc thực sự.

Thậm chí, sự oán trách đối với đấng sinh thành vẫn còn nguyên vẹn trong suy nghĩ của cựu thần đồng. Nhắc về cha mẹ, Trương lạnh lùng nói: "Họ nợ tôi điều này. Căn hộ mà họ chưa bao giờ mua cho tôi giờ đây đáng giá hơn 10 triệu nhân dân tệ". Quan điểm về sự nghiệp của cậu cũng đầy tính buông xuôi: "Làm thuê cho người khác thì không có tự do tài chính, đó là một trò đùa. Ít nhất bây giờ tôi không cần phải đối mặt với thái độ của người khác".

Ngược lại, nhiều người xem đây là bài học cảnh tỉnh đau đớn cho những bậc phụ huynh ám ảnh với việc tạo ra những "thần đồng", tước đoạt tuổi thơ của con cái để thỏa mãn hư vinh của bản thân, để rồi tạo ra những thiên tài khiếm khuyết về kỹ năng sống và tâm hồn. Dù giáo viên cũ khẳng định Trương vẫn còn cơ hội nếu chịu phấn đấu, nhưng có vẻ như "thần đồng" năm xưa đã quyết định dừng lại, hài lòng với việc ngồi yên và nhìn thời gian trôi qua.