Thi tốt nghiệp THPT: Sử giảm độ khó, Địa lý phân loại cao, GDKT&PL nhiều điểm 8

Đề thi Lịch sử giảm độ khó, dự báo nhiều thí sinh đạt điểm 7

Nhận định về đề thi môn Lịch sử cô Mai Trang, giáo viên Lịch sử tại Hà Nội cho biết, cấu trúc đề thi chính thức năm 2026 có sự thay đổi nhẹ. Nếu năm 2025, ở phần I có bổ sung thêm dạng câu hỏi chùm, tức dạng câu căn cứ đoạn tư liệu để trả lời các câu hỏi liên tiếp nhau có liên quan đến tư liệu thì năm nay 2026 không còn xuất hiện câu hỏi chùm.

Đề thi chính thức năm 2026 phù hợp với kiểm tra, đánh giá theo phổ rộng với thí sinh tốt nghiệp THPT và đáp ứng tốt việc phân hóa chuyên sâu với thí sinh dự tuyển đại học. Đề phù hợp với đối tượng thí sinh dự thi đầu tiên theo chương trình GDPT mới nhưng cũng tạo ra thách thức không nhỏ cho các thí sinh nếu không nắm vững kỹ thuật và phương pháp làm bài.

Đề thi Lịch sử vẫn giữ nguyên 48 mã đề nhằm đảm bảo mức độ an toàn, bảo mật cho kỳ thi, không làm thay đổi độ khó, dễ của đề thi. Đây là việc làm cần thiết nên được tiến hành ở tất cả các môn thi và các năm tiếp theo.

Đề thi chính thức năm 2026 có độ khó giảm nhẹ hơn đề chính thức năm 2025, các câu vận dụng được giảm bớt.

Dự kiến, phổ điểm năm 2026 sẽ ở mức trung bình, số điểm đạt được nhiều nhất sẽ ở mức 6,5 đến 7,5 điểm, điểm trung bình sẽ tương đương năm trước đó (năm 2025 là 6,57).

Điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 7 điểm.

Đề Địa lý có tính phân loại cao

Với môn Địa lý, thầy Vũ Hải Nam, giáo viên môn Địa lý tại Hà Nội đánh giá, đề thi phản ánh đúng tinh thần của Chương trình GDPT 2018, chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức ghi nhớ đơn thuần.

Sự thay đổi chương trình kéo theo sự thay đổi về độ khó và cấu trúc câu hỏi gồm kiến thức lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Về mức độ, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có nhiều điểm mới so với đề minh họa, có sự phân hóa hơn và đòi hỏi học sinh cần có kiến thức, kĩ năng tốt hơn.

Nhận xét chung về phổ điểm, dự đoán điểm trung bình của môn Địa lí năm 2026 là 5,5 điểm (năm 2025 là 6,63), thấp hơn so với năm 2025.

Đề thi có tính phân loại rất cao, kiến thức bao trùm toàn bộ chương trình Địa lí bậc THPT, các câu hỏi ở mức độ vận dụng thường yêu cầu học sinh tư duy giải pháp, tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực, không chỉ đơn thuần là kiến thức. Đề thi có tính phân loại cao trong kì thi tốt nghiệp THPT và hứa hẹn tìm ra được những thí sinh chất lượng cho các trường đại học.

"Có thể thấy, đề thi năm nay bám sát thực tế và vừa sức với học sinh. Nhưng đồng thời vẫn có tính phân loại cao. Độ phủ kiến thức có 55% kiến thức Địa lí 12, 20% kiến thức Địa lí 11, 5% kiến thức Địa lí 10, còn lại 20% là kĩ năng. So với năm 2025, đề thi năm nay tăng tỉ lệ số câu tính toán.

Đề thi đảm bảo 2 mức độ phù hợp với mục tiêu của kì thi Tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Học sinh cần nắm được toàn bộ chương trình Địa lí bậc THPT và có kĩ năng xử lí nhanh mới có khả năng đạt điểm cao trong đề thi này.

Học sinh cần đọc chi tiết từng đáp án, chú ý đến các từ chìa khóa trong câu hỏi, các dấu hiệu nhận biết và loại trừ các đáp án không phù hợp. Cần nắm rất chắc kiến thức trong SGK, hiểu mối liên hệ giữa các thành phần địa lí, các sự vật hiện tượng địa lí mới có thể lựa chọn đáp án chính xác", thầy Nam nhận xét.

Theo thầy Nam dự đoán điểm trung bình của môn Địa lí năm 2026 khoảng 5,5. Điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 8 điểm.

Phổ điểm môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật khoảng 8 điểm

Với môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật, cô Đoàn Thị Vành Khuyên, giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, đề thi bao gồm 28 câu hỏi được chia làm 2 phần chính nhằm kiểm tra toàn diện kiến thức và kỹ năng của học sinh. Nội dung đề thi phủ sóng kiến thức ở cả 3 khối lớp 10, 11, 12 và phân hoá theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu; vận dụng, vận dụng cao. Kiến thức lớp 10, 11 phần lớn xuất hiện ở các câu nhận biết, thông hiểu chiếm khoảng 30%, các câu vận dụng cao tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 12.

Theo cô Khuyên, đề thi có tính phân hoá tốt, các câu hỏi ở mức nhận biết - thông hiểu giúp thí sinh dễ dàng đạt được điểm tốt nghiệp, các câu hỏi vận dụng - vận dụng cao có thể phân loại được học sinh, giúp sàng lọc để xét vào một số khối ngành đại học. Các câu hỏi tình huống phản ánh rõ những vấn đề kinh tế vĩ mô/vi mô và các tình huống pháp lý trong đời sống hàng ngày, đòi hỏi học sinh không chỉ học vẹt mà phải hiểu bản chất để đưa ra được lựa chọn chính xác.

Với cấp độ phân hoá như vậy thì có thể dự đoán phổ điểm năm nay dao động trong khoảng 8 điểm.