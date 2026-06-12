Đề tiếng Anh 'khó chọn đáp án', thí sinh không dễ lấy điểm 8

Sáng 12/6, hơn 1,22 triệu thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với hai bài tự chọn. Trong đó, hơn 347.000 em đăng ký môn Tiếng Anh. Đề thi giữ nguyên cấu trúc năm ngoái với 40 câu trắc nghiệm.

Vì thế, nhiều giáo viên nhận định đề thi năm nay có phần "dễ thở" hơn, không gây bất ngờ lớn vì thí sinh đã được ôn tập, bám sát đề minh họa. Đề gồm hai bài đục lỗ (điền từ vào chỗ trống) lần lượt 6 và 5 câu, một bài sắp xếp, hai bài đọc hiểu với 8 và 10 câu.

Thầy Vũ Hà Thành Luân, giáo viên trường THCS&THPT M.V. Lômônôxốp, Hà Nội, nhận định các bài trong phần đọc hiểu có từ vựng dễ hơn, phần lớn ở mức B1-B2.

Về ngữ pháp, độ khó của các câu hỏi ở mức trung bình, đều nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, như thì, loại từ, liên từ, mệnh đề quan hệ rút gọn, so sánh, động từ khuyết thiếu,... Học sinh có thể làm nhanh và đạt độ chính xác cao.

"Học sinh cũng quen dạng đề và chuẩn bị tâm thế là nhiều từ vựng khó trước khi thi", thầy Luân nhận xét.

Cô Nguyễn Thị Dịu, giáo viên môn tiếng Anh THPT Phenikaa, Hà Nội và cô Đinh Thị Thùy Anh, Tổ trưởng Tiếng Anh, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP HCM, cùng cho rằng 60% số câu hỏi là kiến thức cơ bản, thuộc mức độ nhận biết và thông hiểu. Các câu hỏi ngữ pháp cơ bản, từ loại, hoàn thành hội thoại và một số câu đọc hiểu tìm ý trực tiếp là những phần giúp học sinh dễ lấy điểm.

Điểm khác biệt, theo cô Trang Anh, giáo viên tại hệ thống giáo dục Moon là khung ngữ pháp của dạng bài đục lỗ 6 câu thay đổi hoàn toàn so với năm trước, gồm bị động thể nhờ vả, so sánh, câu điều kiện, động từ khuyết thiếu,... mà năm ngoái không có. Dù vậy, đây đều là kiến thức ngữ pháp thông dụng.

"Nếu độ khó đề năm ngoái là 10 thì đề năm nay giảm còn khoảng 8", cô Thùy Anh nói.

Tuy nhiên, các giáo viên đánh giá đề thi vẫn có độ phân hóa cao, để chọn học sinh giỏi.

Phân tích chi tiết, thầy Luân cho hay bài đọc xuất hiện một số ít từ vựng học thuật C2 (như instrumental, relinquished, indolent,... ). Cùng đó, mỗi phần thi đều xuất hiện các câu hỏi suy luận cao, chẳng hạn câu 27, 31, 34 ở mã đề 1130 lần lượt hỏi thí sinh ý nào không được nêu ra trong bài đọc, kết luận gì từ đoạn văn chỉ định trong bài, và chọn câu phù hợp làm tiêu đề.

Ví dụ: Question 27. Which of the following is NOT implied in paragraph 2?

A. Hydroelectric generation and white-water canoeing cannot coexist on the same stretch of river.

B. The opportunity cost of the dam construction includes intangible benefits that are sacrificed.

C. Recreational activities and power generation impose equal environmental burdens on the river.

D. The intrinsic value attached to the river may extend beyond its potential use for hydroelectric generation.

Như câu 27 với nội dung về thủy điện, theo thầy Luân, thí sinh phải thành thạo nhiều kỹ năng như đọc kỹ, đọc lướt tìm ý chính, suy luận, tóm tắt, đoán nghĩa từ bối cảnh,... mới làm được.

"Các em không chắc ngữ pháp, đặc biệt về thành phần câu, không có đủ lượng từ vựng ở mức B1-B2, đặc biệt là từ đồng nghĩa, ngại suy luận và dự đoán thì rất khó đủ kiên nhẫn và lý do thuyết phục để đi tới được đáp án đúng", thầy nói.

Cô Trang Anh cũng thấy dù đề dễ đọc hiểu hơn, nhưng câu hỏi lại khó chọn hơn nhiều, yêu cầu thí sinh có tư duy phản biện, phán đoán để xử lý. Thí sinh muốn được từ 8 điểm trở lên cần vốn từ vựng sâu rộng, có tư duy đọc hiểu và chiến thuật làm bài hiệu quả, nếu không sẽ không kịp thời gian.

Nhìn chung, cả ba cô giáo cùng cho rằng phổ điểm sẽ rơi vào khoảng 6 hoặc 6,5-7. Còn thầy Luân dự đoán điểm trung bình chừng 5,5-6, nhỉnh hơn năm ngoái (5,38), có nhiều điểm 10 hơn.

Năm ngoái, đề thi tiếng Anh được đánh giá là khó và dài, nhiều câu hỏi ở trình độ B2-C2, vượt chuẩn đầu ra B1 với bậc THPT. Cả nước chỉ có 141 em đạt điểm tuyệt đối, giảm bốn lần so với năm trước. Thí sinh đạt điểm 5,25 là nhiều nhất. Chỉ hơn 15% đạt từ 7 điểm trở lên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với khoảng 1,22 triệu thí sinh, đông nhất từ trước tới nay. Điểm thi được công bố ngày 1/7. Thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ngay sau đó, kéo dài đến chiều 14/7.

Thí sinh vui vẻ sau phần thi môn ngữ văn điểm thi THCS Trần Văn Ơn, TP HCM, chiều 11/6. Ảnh: Thanh Tùng