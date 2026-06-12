Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Đề thi và cập nhật đáp án các mã đề môn Địa lý tốt nghiệp THPT

Sự kiện: Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng nay (12/6), hàng trăm nghìn thí sinh trên cả nước dự thi môn Địa lý trong buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đề thi và cập nhật đáp án các mã đề môn Địa lý tốt nghiệp THPT - 1

Đề thi và cập nhật đáp án các mã đề môn Địa lý tốt nghiệp THPT - 2

Đề thi và cập nhật đáp án các mã đề môn Địa lý tốt nghiệp THPT - 3

Đề thi môn Địa lí THPT 2026

Đề thi môn Địa lí THPT 2026

Gợi ý đáp án môn Địa lý 2026:

Dưới đây là cập nhật đề thi môn Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và gợi ý đáp án do các thầy cô Trung tâm Tuyensinh247 thực hiện:

Đề thi và cập nhật đáp án các mã đề môn Địa lý tốt nghiệp THPT - 5

Đề thi và cập nhật đáp án các mã đề môn Địa lý tốt nghiệp THPT - 6

Bộ GD&ĐT cho biết, môn Địa lý có 418.725 thí sinh đăng ký dự thi. Con số này giảm nhẹ so với năm 2025 nhưng vẫn là môn thi tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông thứ hai, xếp sau Lịch sử.

Đề thi môn Địa lý được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút với các dạng câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai và câu trả lời ngắn.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, môn Địa lý có điểm trung bình đạt 6,63 điểm và gần 7.000 em đạt mức điểm tuyệt đối. Đáng chú ý, số lượng bài thi đạt điểm từ 8 trở lên chiếm tỷ lệ lớn, trong khi điểm dưới trung bình không nhiều.

Thí sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp năm 2026. (ảnh: Duy Phạm)

Thí sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp năm 2026. (ảnh: Duy Phạm)

Sau khi hoàn thành bài thi môn tự chọn, các địa phương bắt tay vào khâu chấm thi. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố vào sáng ngày 1/7.

Ngày thứ 2 thi tốt nghiệp THPT 2026: Nhiều sĩ tử áp lực, có thí sinh bật khóc vì xúc động trước lời gan ruột của mẹ
Ngày thứ 2 thi tốt nghiệp THPT 2026: Nhiều sĩ tử áp lực, có thí sinh bật khóc vì xúc động trước lời gan ruột của mẹ

Trong ngày thi tốt nghiệp THPT 2026 thứ 2tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội, nhiều thí sinh tỏ ra áp lực khi bước vào phòng thi. Những cái...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hà ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/06/2026 09:02 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN