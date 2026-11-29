Chống gian lận thi tốt nghiệp THPT: Hiệu trưởng nói điều cần lưu ý

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 giữ ổn định trong năm 2026. Bên cạnh đó sẽ có các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo tập trung vào quy trình tổ chức thi để tăng cường an ninh, an toàn, cho Kỳ thi như: Bổ sung camera, điều chỉnh việc bố trí thí sinh và nhân sự tại Điểm thi; Làm rõ trách nhiệm tổ chức thi, điều chỉnh nhiệm vụ giám sát Kỳ thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tào Nga

Những nội dung trên nhận được sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh những năm qua tình trạng gian lận trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn diễn biến với nhiều hình thức, quy mô khác nhau, từ vi phạm mang tính cá nhân đến những vụ việc có dấu hiệu tổ chức, tiếp tay từ nhiều phía. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi mà còn khiến xã hội lo ngại về độ tin cậy của kết quả thi – căn cứ quan trọng để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Thầy Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Phùng Hưng, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV Dân Việt, thầy Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Phùng Hưng, Hà Nội, cho rằng trong tổ chức thi, có hai dạng gian lận cần ngăn chặn: gian lận mang tính cá nhân và gian lận có tổ chức.

Thứ nhất là gian lận cá nhân, chẳng hạn thí sinh quay cóp, tìm cách giành lợi thế riêng trong quá trình làm bài. Thứ hai là gian lận có tổ chức, hình thành thành đường dây, hoạt động có hệ thống và có sự phối hợp giữa nhiều cá nhân.

Theo thầy Kiên, đề xuất mới của Bộ GDĐT hướng đến ngăn chặn cả hai dạng gian lận này, nhưng đặc biệt chú trọng đến gian lận có tổ chức.

Việc bố trí giám thị đến từ các cơ sở giáo dục khác nhau là cách thiết lập cơ chế kiểm soát chéo. Khi những người thực hiện nhiệm vụ giám sát không cùng thuộc một đơn vị công tác, tính độc lập trong thực thi nhiệm vụ được tăng cường, qua đó giảm nguy cơ nể nang, bao che, thông đồng hoặc chịu tác động từ áp lực thành tích của một cơ sở giáo dục.

"Điều đó không có nghĩa chúng ta thiếu niềm tin vào đội ngũ nhà giáo, mà là không nên đặt sự an toàn của cả một kỳ thi chỉ dựa vào phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân" - thầy Kiên phân tích.

Tương tự, việc bố trí thí sinh đến từ nhiều trường khác nhau trong cùng một phòng thi cũng góp phần hạn chế khả năng phối hợp, trao đổi bài giữa những học sinh vốn quen biết nhau, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra tiêu cực mang tính tập thể.

Tuy nhiên, theo thầy Kiên, việc xáo trộn giám thị và thí sinh chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi quá trình phân công nhân sự, sắp xếp phòng thi được thực hiện khách quan, ngẫu nhiên, hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan của con người. Nếu chỉ xáo trộn về mặt hình thức, trong khi khâu sắp xếp vẫn có thể bị chi phối bởi những mục đích chủ quan, thậm chí bởi chính những người có liên quan đến hành vi gian lận, thì hiệu quả phòng ngừa sẽ không cao.

Một vấn đề khác cần được tính đến là điều kiện triển khai tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi khoảng cách giữa các trường tương đối lớn. Việc điều động giám thị, bố trí thí sinh từ nhiều trường khác nhau cần có phương án phù hợp, tránh để mục tiêu chống gian lận vô tình tạo thêm gánh nặng về đi lại, chi phí và tâm lý cho thí sinh.

Bên cạnh đó, các biện pháp này cần được triển khai đồng bộ với hệ thống camera giám sát, ứng dụng công nghệ trong phát hiện gian lận, cơ chế giám sát độc lập và quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi.

"Về nguyên tắc, một hệ thống quản lý tốt không chỉ yêu cầu con người làm đúng mà còn phải được thiết kế sao cho việc làm sai trở nên khó khăn, dễ bị phát hiện và khó có thể che giấu. Đây mới là nền tảng để xây dựng một kỳ thi thực sự công bằng, khách quan và đáng tin cậy.

Suy cho cùng, chống gian lận thi cử không chỉ nhằm xử lý những người thiếu trung thực mà quan trọng hơn là bảo vệ quyền lợi của biết bao học sinh học thật, thi thật bằng chính năng lực của mình" - thầy Kiên nhấn mạnh.

Chuyên gia đề nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu hội đồng thi

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT), cũng đồng tình với những điều chỉnh trong dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2027 của Bộ GDĐT. Theo ông, các quy định lần này khá chặt chẽ, rõ ràng, bước đầu nhận diện được nhiều lỗ hổng có thể dẫn đến gian lận trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Việc bố trí giám thị đến từ ít nhất ba cơ sở giáo dục khác nhau, trộn thí sinh từ tối thiểu hai trường THPT trong cùng phòng thi, kết hợp với hệ thống camera và sự tham gia giám sát của giảng viên các trường đại học sẽ tạo ra cơ chế kiểm soát chéo. Qua đó, hạn chế nguy cơ bao che hoặc tâm lý cả nể giữa những người cùng công tác tại một đơn vị. Đây là những giải pháp mang tính phòng ngừa và có thể đem lại hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, Bộ GDĐT cần quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của lãnh đạo hội đồng thi, trưởng các ban và trưởng điểm thi. Bởi khi xảy ra gian lận có tổ chức, trách nhiệm không chỉ thuộc về thí sinh hay giám thị mà còn có thể bắt nguồn từ những lỗ hổng trong công tác quản lý, phân công nhân sự, kiểm tra và giám sát của người đứng đầu.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT). Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực của lãnh đạo hội đồng thi, nhất là trong việc bố trí phòng thi, phân công giám thị và xử lý các tình huống bất thường. Những khâu phù hợp nên được thực hiện ngẫu nhiên bằng phần mềm, đồng thời lưu lại dữ liệu để bảo đảm tính minh bạch, hạn chế sự can thiệp chủ quan.

Ngoài ra, sau mỗi kỳ thi, Bộ GDĐT và các địa phương nên tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm với sự tham gia của các lực lượng liên quan, trong đó có cơ quan công an. Việc phối hợp nhìn nhận những sơ hở, bất cập và tình huống phát sinh từ thực tiễn sẽ giúp các đơn vị chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm ở những kỳ thi tiếp theo.

Theo ông Sơn, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ phục vụ việc xét công nhận tốt nghiệp mà còn là nguồn dữ liệu quan trọng cho công tác tuyển sinh đại học. Gian lận tại một hội đồng thi có thể làm ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của những thí sinh học tập, thi cử nghiêm túc ở các địa phương khác.

"Muốn kỳ thi thực sự công bằng, chúng ta không chỉ cần một quy chế chặt chẽ mà còn phải có cơ chế giám sát độc lập và chế tài đủ sức răn đe. Quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm càng phải cao, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu" - ông Sơn nhấn mạnh.