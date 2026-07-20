Gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Thí sinh không liên quan có ảnh hưởng gì không?

Ngày 19/7, trả lời PV Dân Việt, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, xác nhận Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã có thông cáo báo chí.

Vụ gian lận thi cử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) đến nay đã xác định 11 người liên quan, trong đó 2 giáo viên bị khởi tố, 9 thí sinh liên quan. Ảnh: Trần Anh.

Theo thông cáo này, đến nay Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định 11 người liên quan đến gian lận thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực; khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực (SN 1979), giáo viên Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978, giáo viên Trường THPT Lê Trực.

Ông Trần Đức Lực là tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THPT Lê Trực, Phó Trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực; bà Đoàn Thị Thanh Bình là tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Đối với 9 thí sinh được xác định có liên quan trực tiếp, việc xem xét trách nhiệm và xử lý kết quả thi sẽ được tiến hành trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền, mức độ tham gia của từng trường hợp và các quy định hiện hành về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trả lời PV Dân Việt, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, cho biết hiện nay cơ quan điều tra chưa cung cấp thông tin cụ thể 9 thí sinh liên quan vụ gian lận điểm thi. Khi cơ quan công an cung cấp thông tin rõ ràng, tuỳ vào mức độ vi phạm, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị sẽ căn cứ quy chế thi để xử lý, không loại trừ việc huỷ kết quả thi.

Theo bà Hương, đối với các thí sinh ở cùng điểm thi, cùng phòng thi nhưng không liên quan hành vi gian lận sẽ được đảm bảo quyền lợi, không ảnh hưởng gì.

Liên quan thông tin phản ánh vi phạm thi tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Hùng Vương, tỉnh Quảng Trị lan truyền trên mạng xã hội, bà Hương cho biết cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ.