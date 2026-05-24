Thí sinh thấy đề đánh giá năng lực đợt 2 'dễ thở' hơn, trừ môn Toán

Nhiều thí sinh phấn khởi, rôm rả bàn luận về đề khi rời phòng thi ở trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, trưa 24/5.

Minh Khánh, THPT An Dương Vương, cho biết đề dài 16 trang với cấu trúc và độ dài tương tự đề minh họa. Theo Khánh, nội dung về Tiếng Việt vẫn có một số câu hỏi về luật thơ, quy tắc gieo vần, tương đối khó vì em ít ôn luyện nhưng nhìn chung nhẹ nhàng hơn đề đợt 1. Phần Tư duy khoa học có nhiều câu "cho điểm" ở nội dung về Lý, Hóa, Sinh, theo nữ sinh.

"Độ khó các câu Tiếng Anh nhỉnh hơn một chút nhưng vẫn ổn, chỉ có phần Toán là khó hơn nhiều, các câu hỏi tham số vừa khó, vừa nhiều", Khánh nói.

Tổng quan đề dễ hơn và đã có kinh nghiệm làm bài nên Khánh dư 15 phút, trong khi ở đợt 1 trước đó phải làm đến phút cuối. Tự đánh giá điểm đợt 1 (957/1200) đã chạm ngưỡng học lực, Khánh dự đoán kết quả lần khó tăng mạnh, hy vọng nhích thêm 30-40 điểm để xét vào ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế - Luật.

Tương tự, Thành Danh, THPT Bình Chiểu và Thanh Xuân, THPT Tam Phú, cũng nhận thấy đề nhẹ nhàng hơn đợt 1, trừ phần Toán. Danh phân tích các câu hỏi Tiếng Việt vẫn tương đối dài nhưng dễ hiểu, không có nội dung lạ. Trong khi phần Tư duy khoa học yêu cầu tính toán ở mức cơ bản, dễ suy luận. Danh hy vọng lấy 800 điểm để xét tuyển vào ngành Công nghệ vi mạch của trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM.

Còn Thanh Xuân thì tiếc nuối vì phân bố thời gian không hợp lý, không kịp làm phần Toán. Em khoanh lụi hầu hết các câu trong phần này nên dự kiến điểm giảm so với lần trước.

Trong khi đó, Hà Phương, THPT Thủ Đức, kỳ vọng điểm số sẽ bứt từ hơn 600 của đợt trước lên 800. Có thế mạnh các môn tự nhiên nên em giải quyết phần Toán và Tư duy khoa học nhanh chóng. Ngược lại, Tiếng Việt vẫn là thử thách lớn nhất với Phương.

"Nếu đề đợt 1 khó 10 thì lần này ở khoảng 8,5, em cảm giác chắc chắn, tự tin hơn, ít khoanh bừa", Hà Phương nói. "Có thể phổ điểm chung đợt 2 sẽ tăng".

Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi đánh giá năng lực đợt 2, ngày 24/5. Ảnh: Lệ Nguyễn

Đại học Quốc gia TP HCM cho biết đề thi VACT gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn với phần Tư duy khoa học (30 câu), Toán (30 câu), Sử dụng ngôn ngữ (60 câu Tiếng Việt và Tiếng Anh). Thí sinh làm bài trên giấy trong 150 phút. Điểm của từng câu có trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó, tổng điểm là 1.200.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 đánh dấu kỷ lục về số lượng thí sinh với hơn 170.000 em - đông nhất nước. Kết quả sẽ được công bố ngày 6/6. Hiện, 118 trường đại học, cao đẳng sử dụng điểm thi này để xét tuyển đầu vào.

Đợt 1 hồi tháng 4 thu hút gần 133.500 thí sinh, điểm thi trung bình là 682/1200. Bài làm thấp nhất đạt 27 điểm, cao nhất đạt 1098.