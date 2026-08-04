Bé trai 3 tuổi hôn mê, tổn thương nội tạng khi học tại lớp can thiệp trẻ tự kỷ đã tử vong

Sáng 4/8, chị N.T.N.H. (trú tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, con trai chị là cháu L.T.G.B. tử vong vào lúc 5h40 cùng ngày.

Theo thông tin từ UBND phường Nghi Sơn, gia đình đã đưa cháu bé về quê mai táng theo phong tục địa phương, chính quyền địa phương cử đại diện tới chia buồn, động viên gia đình cháu bé.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, cháu L.T.G.B. (SN 2023, trú tại Tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn) có biểu hiện bị tăng động, tự kỷ, chậm nói.

Lớp học của chị Hàn Thị Hằng được mở tự phát tại một khu nhà ở phường Hải Bình. Ảnh: Lê Hoàng.

Từ ngày 22/6 đến 10/7, chị N.T.N.H. (SN 2004, mẹ cháu B.) đưa con đi học tại "lớp can thiệp" (địa chỉ tại khu nhà ở Anh Phát 4, TDP Hải Lâm, phường Hải Bình), do chị Hàn Thị Hằng (SN 1993, trú tại số 35/6 Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành) làm chủ và cũng là giáo viên trực tiếp dạy cháu B.

Vào chiều 10/7, sau giờ ngủ trưa cháu B. bỗng có biểu hiện uể oải, lờ đờ cùng vết thâm bất thường ở mạn sườn phải.

Ngay sau khi được đưa đi cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán cháu B. rơi vào trạng thái hôn mê sâu do bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng kèm nhiễm Adeno virus.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích", Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục tiến hành các hoạt động xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.