Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW: Cơ sở 2 sẽ giúp giảm tải, mở ra không gian phát triển kỹ thuật sản phụ khoa đỉnh cao

Không gian mới để phát triển các kỹ thuật chuyên sâu

PV: Thưa ông, Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản TW chính thức hoạt động từ hôm nay. Công tác tiếp nhận, khám chữa bệnh được triển khai như thế nào?

- GS.TS Nguyễn Duy Ánh: Hôm nay, ngày 4/8/2026, là ngày Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản TW chính thức đi vào hoạt động. Ngay từ sáng sớm, bệnh viện đã đón rất đông người dân đến đăng ký khám.

Trong tuần đầu tiên, bệnh viện thực hiện khám miễn phí cho tất cả người bệnh. Các chi phí liên quan đến xét nghiệm, thủ thuật hoặc phẫu thuật sẽ được thu theo đúng quy định của Nhà nước.

Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực cũng như quy trình tiếp đón. Từ khu khám bệnh, điều trị nội trú đến phòng mổ đều sẵn sàng phục vụ người dân. Đây là cơ sở rất hiện đại, rộng rãi, với toàn bộ trang thiết bị đều là thế hệ mới nhất.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW (Ảnh: Thanh Hải)

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện triển khai đầy đủ các dịch vụ sản phụ khoa cơ bản. Xa hơn, cơ sở này sẽ tạo điều kiện để phát triển những lĩnh vực chuyên sâu mà trước đây chúng tôi gặp khó khăn về mặt bằng.

Đó là các kỹ thuật điều trị ung thư phụ khoa, y học bào thai, xét nghiệm gen, tế bào gốc, di truyền, sàng lọc trước sinh... Đây đều là những lĩnh vực mũi nhọn của chuyên ngành sản phụ khoa hiện đại.

Ví dụ, đối với điều trị ung thư phụ khoa, trong tương lai bệnh viện có thể xây dựng các khu điều trị chuyên biệt, kể cả hệ thống xạ trị ngay tại bệnh viện, thay vì phải phối hợp với các cơ sở khác như hiện nay.

Hệ thống thiết bị y tế hiện đại nhất và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm tại Cơ sở 2

PV: Quy mô hoạt động của cơ sở 2 trong giai đoạn đầu ra sao, thưa ông?

- GS.TS Nguyễn Duy Ánh: Giai đoạn đầu, chúng tôi dự kiến khám khoảng 500 lượt bệnh nhân mỗi ngày và đưa vào sử dụng 300 giường điều trị nội trú.

Đây mới là bước khởi đầu. Với diện tích khoảng 6,5 ha, theo quy hoạch giai đoạn 2, bệnh viện sẽ mở rộng lên 1.000 giường bệnh. Với mặt bằng hiện có, quy mô này vẫn rất rộng rãi, thuận lợi hơn nhiều so với cơ sở 1.

Chúng tôi cũng mong muốn người dân khi đến khám sẽ đóng góp ý kiến để bệnh viện tiếp tục hoàn thiện chất lượng phục vụ.

Đông đảo bệnh nhân đến thăm khám tại Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản TW. Ảnh: Thái Bình

PV: Vậy, bệnh viện bố trí nhân lực giữa hai cơ sở như thế nào để vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn, thưa ông?

- GS.TS Nguyễn Duy Ánh: Vấn đề nhân lực luôn là mối quan tâm của mỗi đơn vị khi thêm một cơ sở nữa hoạt động song song cùng cơ sở chính. Đối với Bệnh viện Phụ sản TW, ngay trong giai đoạn đầu, toàn bộ đội ngũ được điều động về cơ sở 2 đều là những bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm, nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn tốt nhất.

Trong khi đó, cơ sở 1 vẫn duy trì đầy đủ hoạt động khám, cấp cứu và điều trị thường quy. Hai cơ sở sẽ phối hợp linh hoạt, bảo đảm người bệnh ở cả hai nơi đều được tiếp cận dịch vụ chất lượng cao.

Việc điều động nhân lực được thực hiện trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với lưu lượng người bệnh của từng cơ sở.

PV: Ngoài nhân lực, người dân cũng quan tâm đến cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế tại Cơ sở 2. Ông có thể thông tin cụ thể về những nội dung này thế nào?

- GS.TS Nguyễn Duy Ánh: Toàn bộ trang thiết bị tại cơ sở 2 đều được sản xuất trong các năm 2025-2026, là những thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu khám, chẩn đoán và điều trị hiện nay.

Riêng dự án đầu tư cho 300 giường bệnh của nhà nước có tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng, cùng với khoảng 200 tỷ đồng vốn đối ứng của quỹ phát triển bệnh viện để bổ sung mua sắm, đầu tư thiết bị.

Đây là nguồn lực rất lớn, giúp bệnh viện sở hữu hệ thống thiết bị đồng bộ từ các phương tiện khám bệnh thông thường đến những thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại nhất.

Giảm tải cho Cơ sở 1, hướng tới trung tâm sản phụ khoa hiện đại hàng đầu khu vực

PV: Thưa ông, Cơ sở 2 sẽ hỗ trợ Cơ sở 1 như thế nào?

- GS.TS Nguyễn Duy Ánh: Điều đầu tiên là giảm tải. Chúng tôi cũng muốn nhân dịp này gửi lời xin lỗi tới những người bệnh từng phải chờ đợi lâu hoặc điều trị trong điều kiện chật chội tại cơ sở 1 do lượng bệnh nhân quá đông.

Ở Cơ sở 2, điều đó sẽ không còn xảy ra bởi không gian điều trị rất rộng, số lượng giường bệnh nhiều và điều kiện phục vụ tốt hơn rất nhiều.

Quan trọng hơn, cơ sở mới sẽ giúp bệnh viện có điều kiện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây không thể thực hiện do hạn chế về hạ tầng.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh trò chuyện với các sản phụ đang chờ khám tại khu khám bệnh. Ảnh: Thái Bình

PV: Như ông nói tở trên, quy mô bệnh viện sẽ tiếp tục được mở rộng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Vậy khi quy mô bệnh viện tiếp tục mở rộng, công tác đào tạo nhân lực sẽ được triển khai ra sao?

- GS.TS Nguyễn Duy Ánh: Bệnh viện Phụ sản TW là trung tâm đào tạo hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực sản phụ khoa. Chúng tôi vừa thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, vừa đào tạo bác sĩ sau đại học, đào tạo liên tục và đào tạo tại chỗ cho chính đội ngũ của mình.

Bên cạnh việc cử bác sĩ đi học tập ở nước ngoài để tiếp cận các kỹ thuật mới, bệnh viện luôn chú trọng đào tạo trong nước nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của cả hai cơ sở.

Là bệnh viện tuyến cuối, chúng tôi có trách nhiệm tiếp nhận những ca bệnh khó nhất từ các địa phương chuyển về. Vì vậy, đội ngũ nhân lực chất lượng cao luôn là yếu tố quyết định.

Việc đưa Cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ giải quyết bài toán quá tải mà còn mở ra cơ hội phát triển Bệnh viện Phụ sản Trung ương thành trung tâm sản phụ khoa hiện đại, đủ điều kiện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm quốc tế.

Khi có điều kiện hạ tầng tốt, không gian rộng và hệ thống trang thiết bị hiện đại, chúng tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển những kỹ thuật cao, mang lại chất lượng điều trị tốt hơn cho người bệnh và khẳng định vai trò của bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa của Việt Nam.

Cơ sở 2 góp phần giảm tải cho Cơ sở 1. (Ảnh: Thái Bình)