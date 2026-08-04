Mỹ tính thu 100.000 USD với du học sinh ở lại làm việc

Theo The Wall Street Journal và Bloomberg, chính phủ Mỹ đang xem xét áp dụng mức phí này cho Chương trình thực tập tự chọn (OPT). Đây là cơ chế cho phép sinh viên quốc tế được ở lại làm việc 1-3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, cũng là bước đệm phổ biến để chuyển từ visa du học (F-1) sang visa lao động (H-1B).

Đề xuất được thảo luận tại Bộ An ninh Nội địa (DHS). Hiện chưa rõ bên nào sẽ phải trả phí: sinh viên hay trường đại học và nhà tuyển dụng.

Động thái này tiếp nối nỗ lực của chính phủ Mỹ trong hạn chế lao động nước ngoài, tương tự kế hoạch áp phí 100.000 USD lên visa làm việc H-1B trước đó. Nếu được thông qua, quy định mới cũng siết chặt hầu hết hình thức nhập cư bất hợp pháp.

Các đại học dự kiến bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi sinh viên quốc tế là nguồn thu ổn định. Những tập đoàn hàng đầu tại Thung lũng Silicon và Phố Wall, những nơi thường xuyên tuyển dụng nhóm này cũng sẽ gặp khó khăn.

Việc này nhiều khả năng gắn liền với quy định thị thực mới công bố hồi đầu tháng, yêu cầu sinh viên quốc tế nộp đơn gia hạn visa nếu muốn ở lại sau 4 năm học. Trước đây, visa du học có hiệu lực trong suốt thời gian học tập, cộng thêm tối đa 3 năm làm việc sau tốt nghiệp.

DHS cho hay đang xây dựng một quy định diện rộng hơn nhằm cải tổ các quy tắc của chương trình OPT, dự kiến công bố sớm nhất vào mùa thu năm nay.

Chương trình OPT là một trong những yếu tố hấp dẫn sinh viên quốc tế đến Mỹ. Các bên ủng hộ đánh giá nếu không có OPT, hầu hết du học sinh phải rời Mỹ sau khi tốt nghiệp, mang theo những kỹ năng học được sang thị trường khác. Năm 2024, khoảng 419.000 lao động nước ngoài làm việc theo diện OPT.

Ngược lại, những người ủng hộ siết chặt nhập cư từ lâu đã nhắm vào OPT. Họ cho rằng chương trình cho phép doanh nghiệp tuyển dụng du học sinh mà không chịu các ràng buộc trong bảo vệ tiền lương cho lao động bản địa.

Theo Open Doors, khoảng 1,18 triệu sinh viên quốc tế đến Mỹ vào năm học 2024-2025. Trong đó, gần 25.600 người Việt, tăng khoảng 16% và nằm trong top 5 nhóm du học sinh đông nhất.

Một góc khuôn viên Đại học Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: Fanpage trường