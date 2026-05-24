Hơn 172.600 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2

Sáng nay 24-5, tại 15 tỉnh/thành phố phía Nam diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐHQG TPHCM tổ chức.

Thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực để lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ. Năm 2026 có 111 trường ĐH, CĐ trong và ngoài hệ thống sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.

Trong số 172.622 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 có 109.957 thí sinh đã tham dự đợt 1 và 59.978 thí sinh chỉ đăng ký dự thi đợt 2. TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TPHCM), cho biết đối với thí sinh tham gia cả 2 đợt thì kết quả đợt thi nào cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển.

ĐHQG TPHCM, cho biết cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026 được xây dựng trên cơ sở đề thi đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi hướng đến đánh giá năng lực học tập ở bậc ĐH một cách toàn diện, bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ĐH.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Cấu trúc đề gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ (60 câu, trong đó 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh), Toán học (30 câu) và Tư duy khoa học (30 câu).

Cách phân bổ này nhằm đánh giá các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.