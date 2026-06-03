Một lớp có 2 thủ khoa vào lớp 10 trường chuyên "hot", khởi đầu mùa thi năm 2026 ấn tượng

Ngày 1/6, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027.

Trong danh sách những thí sinh đạt thành tích xuất sắc, học sinh Trường THCS - THPT Newton tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, lớp 9G0 có tới 2 thủ khoa của kỳ thi. Cụ thể, em Đỗ Gia Bảo (lớp 9G0) trở thành Thủ khoa đầu vào chuyên Tin và em Hồ Nhật Quang (lớp 9G0) là Thủ khoa đầu vào chuyên Hóa.

Đây đều là những học sinh có thành tích học tập nổi bật trong suốt quá trình học tập tại trường, đồng thời là những gương mặt quen thuộc tại các sân chơi học thuật cấp thành phố, khu vực và quốc gia.

Em Hồ Nhật Quang, Thủ khoa đầu vào chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

Trong số đó, em Hồ Nhật Quang được biết đến là học sinh xuất sắc của môn Hóa học với hai năm liên tiếp giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố vào các năm học 2024 – 2025 và 2025 – 2026. Thành tích này cho thấy năng lực học tập bền bỉ, sự đam mê nghiên cứu và nền tảng kiến thức vững chắc của em ở môn học chuyên sâu.

Đối với lĩnh vực Tin học, em Đỗ Gia Bảo sở hữu bảng thành tích đáng nể. Em từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tin học năm học 2023 – 2024, đạt danh hiệu Á khoa Olympic Tin học miền Trung – Tây Nguyên năm 2026 (bảng chuyên), đồng thời xuất sắc giành Huy chương Vàng khối 11 (thi vượt cấp) tại Olympic học sinh giỏi các trường THPT Chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; giải Khuyến khích môn Toán kỳ thi HSG cấp thành phố năm học 2025 - 2026. Những kết quả này đã khẳng định năng lực vượt trội của Gia Bảo trong lĩnh vực Toán - Tin và tư duy công nghệ.

Em Đỗ Gia Bảo là thủ khoa lớp chuyên Tin.

Được biết, ngoài 2 thủ khoa, tập thể lớp 9G0 còn có nhiều bạn đỗ vào các lớp chuyên Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, cô Hoàng Thị Mận, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton, cho biết đây là khởi đầu đáng mừng của nhà trường khi tiếp tục có lứa học sinh xuất sắc.

"Gia Bảo theo học tại trường từ bậc tiểu học cho đến nay. Con rất thông minh, giỏi xuất sắc ở nhiều môn, đặc biệt là Toán, Tin, Tiếng Anh. Gia Bảo rất chăm chỉ, nỗ lực và kết quả này hoàn toàn xứng đáng với em.

Nhật Quang thông minh, có ý chí rất mạnh mẽ và niềm say mê đặc biệt với khoa học. Tại trường, Nhật Quang cùng với các bạn thường xuyên tìm tòi các ý tưởng mới và làm các dự án về nghiên cứu khoa học kỹ thuật liên môn. Chăm chỉ, ham học hỏi nên con thường xin học cùng các anh chị khoá trên. 2 năm liên tiếp con đạt giải Nhất tại kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố môn Hoá học và thủ khoa đầu vào Chuyên là kết quả rất xứng đáng dành cho con", cô Mận nhận xét về 2 học sinh.

Để có thành tích này, theo cô Mận, nhà trường tập trung phát triển chuyên môn để ngày càng nâng cao chất lượng dạy - học; lấy sự tiến bộ và thành công của học sinh là mục tiêu hướng tới.

"Trong những năm qua, nhà trường cũng đã phát triển các mô hình học tập dành cho học sinh tài năng như các lớp Săn học bổng, lớp chuyên... với chương trình dạy - học vừa chuyên sâu vừa toàn diện. Nhờ đó học sinh được tối ưu lộ trình cá nhân hoá và các học sinh tài năng sẽ luôn có nhiều cơ hội để được thử sức trong các kỳ thi lớn, phát huy hết khả năng của mình.

Hiện nay, các lớp Săn học bổng, lớp chuyên của trường cũng đã tuyển gần đủ chỉ tiêu và nhà trường vui mừng khi rất nhiều học sinh giỏi, đạt giải Nhất, Nhì cấp Thành phố và đỗ chuyên đã quyết định nhập học tại Newton", cô Mận cho hay.