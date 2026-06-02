Đáp án chính thức môn Tiếng Anh và ngoại ngữ khác thi lớp 10 Hà Nội năm 2026

Đáp án chính thức môn Tiếng Anh thi lớp 10 năm 2026 của Hà Nội như sau:

Đáp án chính thức môn Tiếng Pháp:

Đáp án chính thức môn Tiếng Đức:

Đáp án chính thức môn Tiếng Nhật:

Đáp án chính thức môn Tiếng Hàn:

Từ ngày 1/6 đến ngày 10/6, Hội đồng chấm thi lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm. Từ ngày 2/6 đến ngày 10/6, Hội đồng sẽ chấm bài thi tự luận.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.

Từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.