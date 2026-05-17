Sinh viên Bách khoa Hà Nội tiết lộ cách đỗ thủ khoa 2 khối thi tốt nghiệp THPT

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nguyễn Việt Hưng (cựu học sinh lớp 12 Anh của trường THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội) đạt được chuỗi điểm ấn tượng: Toán 10, Vật lý 10; Tiếng Anh 9,75 và Văn 9,25. Qua đó, nam sinh trở thành thủ khoa toàn quốc ở cả 2 khối thi truyền thống là A1 (Toán, Lý, Tiếng Anh; với tổng điểm 29,75) và D1 (Toán, Văn, Tiếng Anh; tổng điểm 29).

Hiện, Hưng theo học ngành Trí tuệ nhân tạo tại ĐH Bách khoa Hà Nội theo diện xét tuyển tổ hợp A1.

Chia sẻ với VietNamNet, Hưng cho hay, chưa đầy 1 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra, vì vậy các sĩ tử cần có một kế hoạch khoa học và lành mạnh.

"Tối nên ngủ sớm, sáng dậy sớm và hạn chế lướt mạng xã hội", Hưng nói và cho rằng nên dành nhiều thời gian để luyện đề.

Hưng nhớ lại, ở giai đoạn nước rút, mỗi ngày em làm khoảng 1-2 đề. Song, thủ khoa năm 2025 không áp bản thân phải làm quá nhiều đề, chạy theo số lượng mà quan trọng hơn là rút ra điều bản thân học được sau mỗi lần luyện đề.

Với các lỗi mắc phải trong mỗi lần luyện đề, Hưng ghi lại vào một cuốn sổ. Cứ khoảng 2 ngày, nam sinh lại mở sổ ra đọc để ghi nhớ.

Nguyễn Việt Hưng - thủ khoa A1 và D1 toàn quốc năm 2025.

Thủ khoa kép cho rằng các sĩ tử cần đặc biệt cẩn thận ở phần điền đáp án đúng/sai ở môn Toán. Nam sinh cho rằng phần này thí sinh dễ làm sai và khi đó sẽ bị mất nhiều điểm. “Chỉ cần thiếu dấu, thí sinh đã có thể mất 0,5 điểm - mức điểm cao so với các câu hỏi khác. Đây là phần đề thi 'đánh' vào sự cẩn thận của học sinh. Chỉ cần sơ suất một chút, sĩ tử sẽ mất điểm đáng tiếc”, Hưng nói.

Ở môn Vật lý, Hưng lưu ý, thí sinh đừng chỉ tập trung vào các bài toán thực tế mà nên đọc kỹ nhiều kiến thức khác trong sách giáo khoa. “Có một vài lưu ý nhỏ trong sách giáo khoa nên được đọc và nhớ kỹ. Cuốn sách Vật lý không quá dày nhưng chứa đựng nhiều kiến thức quan trọng cần biết”, Hưng nói.

Ở môn Văn, nam sinh cho rằng sĩ tử cần lưu tâm ở phần đọc hiểu. “Bởi đây là phần thí sinh dễ ‘ăn điểm’, nhưng nhiều bạn lại bỏ phí. Các bạn nên rèn luyện kỹ năng trả lời đọc hiểu và lưu ý người chấm thi sẽ chấm theo đầu ý nên hãy liệt kê đủ các ý mà đề bài yêu cầu”, Hưng nói.

Ở môn Tiếng Anh, nam sinh chia sẻ: “Nếu gặp bài đọc có nhiều từ khó, thí sinh thường dễ lo lắng. Tuy nhiên, các em không nên vội bỏ cuộc. Hãy cố gắng giữ tâm lý tốt, nhìn ra trình tự sắp xếp ý tưởng của bài, hiểu bối cảnh chung của cả đoạn văn, từ đó có thể suy ra hướng trả lời. Trong một số trường hợp không nên quá dựa vào việc dịch từng từ, từng chữ”.

Theo thủ khoa, chiến thuật làm bài thi tốt nghiệp THPT đầu tiên vẫn là câu dễ trước, câu khó sau. “Cần làm đến đâu chắc đến đó, đặc biệt với những câu được xác định là dễ để hạn chế tối đa thời gian phải kiểm tra lại bài. Phần thời gian còn lại nên dành cho các câu khó.

Đặc biệt, khi gặp những câu có cảm giác khó, hãy thử làm nháp một chút, nếu chưa làm được hãy cứ chuyển sang câu khác. Với những câu cần nhiều thời gian, hãy để cuối. Nhưng hãy nhớ không vì thế mà run sợ. Bởi cá nhân mình, cũng gặp những câu trong đề thi mà lúc đầu tưởng chừng không làm nổi, nhưng sau đó vẫn xử lý được. Thực tế có 2 câu khó trong đề Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2025, phải đến sát lúc hết thời gian làm bài, mình mới tìm ra hướng giải và xử lý. Vì vậy, lời khuyên là đừng vội bỏ cuộc trước những câu mình thấy khó”, Hưng nói.

Thủ khoa năm 2025 cũng khuyên các sĩ tử hãy tự tin vào sự chuẩn bị của bản thân, không nên quá lo lắng hay nghĩ rằng đề thi ở mức độ quá cao siêu. “Các em hãy giữ tâm lý thật thoải mái, bình tĩnh, bởi nếu mất bình tĩnh khi đi thi, kết quả khó đạt như kỳ vọng”.