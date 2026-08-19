Phổ điểm môn Tiếng Anh thi lại THPT Chuyên Tuyên Quang: 65 thí sinh dưới 5 điểm, điểm trung bình là 5,46

Phổ điểm môn Tiếng Anh thi lại THPT Chuyên Tuyên Quang có gì đáng chú ý?

Có 65/197 thí sinh (33%) đạt dưới 5 điểm trong kỳ thi lại tốt nghiệp môn Tiếng Anh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Trong khi đó, chỉ 13 thí sinh (6,6%) đạt từ 8 điểm trở lên.

Nhóm có đông thí sinh nhất là mức 5-6,5 điểm, với 85 em, chiếm 43,1%. Tiếp đến, nhóm 6,5-8 điểm có 34 thí sinh, tương đương 17,3%.

Tính chung, 76,1% thí sinh đạt dưới 6,5 điểm, cho thấy điểm số trong lần thi thứ hai chủ yếu tập trung ở mức trung bình và trung bình khá.

Điểm trung bình của 197 thí sinh là 5,46, trung vị 5,25.

Trong khi đó, theo số liệu điểm thi tốt nghiệp THPT lần 1 ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trong dãy liên tiếp 328 thí sinh từ số báo danh 080163xx đến 080166xx có điểm cao bất thường môn Toán, ở môn tiếng Anh có 207 thí sinh đăng ký thi. Trong đó, có 114 thí sinh đạt điểm 8 trở lên, tương đương hơn 55%.

Phân bố các mức điểm thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT Chuyên Tuyên Quang lần 1: