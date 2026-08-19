Điểm thi lại THPT Chuyên Tuyên Quang: "Công bằng được khôi phục, năng lực thực chất của thí sinh được đánh giá đúng"
"Qua kết quả kỳ thi lần này, chúng ta thấy được sự công bằng được khôi phục, năng lực thực chất của thí sinh được đánh giá đúng, đồng thời góp phần lấy lại niềm tin của xã hội. Kết quả cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang", GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho hay.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: “Kết quả thi lại của thí sinh Chuyên Tuyên Quang bảo đảm tiêu chí cao nhất của một kỳ thi là công bằng”
Đánh giá về điểm thi lại của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết: "Trước hết, tôi cho rằng hôm nay Bộ GDĐT công bố kết quả thi lại của kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là rất kịp thời. Với kết quả này, quyền lợi của thí sinh được bảo đảm, đồng thời đáp ứng nhanh chóng, kịp thời mong đợi của xã hội.
Cá nhân tôi cảm thấy rất yên tâm với kết quả lần này. Điểm trung bình môn Toán ở lần thi lại là 6,24, trong khi điểm trung bình toàn quốc là 5,65. Như vậy, kết quả lần này chỉ nhỉnh hơn mức trung bình chung toàn quốc, phù hợp với đặc thù của một trường chuyên. Điều đáng chú ý là mức chênh lệch hơn 3 điểm so với lần thi trước.
Tương tự, điểm trung bình môn Vật lý giảm xuống 6,64; môn Hóa học 7,54; đặc biệt môn Sinh học giảm còn 5,87. Kết quả này cho thấy quyết định của Bộ GDĐT về việc hủy toàn bộ kết quả kỳ thi lần thứ nhất và tổ chức thi lại là đúng đắn, nhằm bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng và đánh giá đúng năng lực của thí sinh.
Thí sinh dự thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Phạm Hưng
Qua kết quả kỳ thi lần này, chúng ta thấy được sự công bằng được khôi phục, năng lực thực chất của thí sinh được đánh giá đúng, đồng thời góp phần lấy lại niềm tin của xã hội. Kết quả cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Đánh giá tổng thể, tôi rất mừng vì kết quả lần này đã đánh giá chính xác hơn năng lực của thí sinh và bảo đảm tiêu chí cao nhất của một kỳ thi là công bằng. Qua đó, niềm tin của xã hội được củng cố".
Những bài học rất sâu sắc về công tác quản lý và tổ chức kỳ thi
Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, qua vụ việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã để lại bài học rất sâu sắc về công tác quản lý và tổ chức kỳ thi.
"Để một kỳ thi thành công, phải bảo đảm tốt cả bốn khâu: đề thi, coi thi, chấm thi và xét tuyển. Trong những năm vừa qua, chúng ta đã có nhiều cải tiến ở các khâu này. Đặc biệt, đề thi những năm gần đây đã có sự phân hóa tốt hơn so với trước. Qua thống kê phổ điểm, có thể thấy không còn tình trạng "mưa" điểm giỏi, kết quả phản ánh sát hơn năng lực thực chất của thí sinh. Tỷ lệ điểm dưới trung bình ở một số môn, trong đó có các môn thuộc nhóm STEM và môn Ngoại ngữ, cũng phản ánh khá thực tế năng lực hiện nay. Đây là những số liệu khách quan mà chúng ta cần chấp nhận, nhìn thẳng vào thực tế để rút ra bài học và có giải pháp phù hợp.
Bài học thứ hai là về công tác quản lý và tổ chức tại các điểm thi ở địa phương. Đây không chỉ là bài học đối với điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang mà còn là bài học đối với tất cả các điểm thi, công tác coi thi và tổ chức thi trên toàn quốc.
Qua kỳ thi này, tôi rất yên tâm khi thấy rằng sự công bằng được bảo đảm và năng lực của thí sinh được đánh giá đúng. Tôi tin rằng kết quả này sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của xã hội. Tuy nhiên, một yêu cầu quan trọng nữa là phải xử lý nghiêm các sai phạm. Với cam kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, những người có sai phạm nghiêm trọng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
Đối với những thí sinh trực tiếp tham gia hoặc có sự đồng hành cùng sai phạm, tôi cho rằng cần có cách xử lý phù hợp. Các em là những người trẻ, cần được nhìn nhận với tinh thần nhân văn, nhưng cũng phải có hình thức kỷ luật tương xứng. Hình thức cụ thể như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Có thể nói, qua kỳ thi này, chúng ta đang khép lại một sự việc rất đáng tiếc. Đến thời điểm này, tôi cho rằng cách xử lý đã cơ bản đáp ứng được mong đợi của xã hội, đồng thời bảo đảm quyền lợi của những thí sinh có năng lực thực chất, học thật, để các em có kết quả khách quan, công bằng và kịp thời xét tuyển, nhập học đại học trong năm nay.
Với kết quả lần này, chúng ta không nên đặt vấn đề so sánh theo hướng hơn - kém giữa hai kỳ thi mà cần căn cứ vào chính kết quả của kỳ thi lại để đánh giá. Tôi cho rằng kết quả lần này là khách quan, nghiêm túc, bảo đảm công bằng và phản ánh đúng thực lực của thí sinh. Qua đó, chúng ta rút ra nhiều bài học, từ công tác quản lý, tổ chức thi đến thái độ, tinh thần học tập của thí sinh và trách nhiệm đồng hành của phụ huynh. Tất cả các yếu tố này cần được thực hiện nghiêm túc để những kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm sau ngày càng công bằng, nghiêm túc và chất lượng hơn", GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ.
Với vai trò là một người thầy, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết rất hiểu những suy nghĩ, trăn trở của các em và hoàn toàn chia sẻ với những gì đã xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. "Tuy nhiên, tôi cho rằng mọi việc đã được xử lý theo hướng nghiêm minh và công bằng. Điều tôi muốn nhắn nhủ với các em là hãy nhìn thẳng vào sự thật và coi những gì đã xảy ra như một bài học sâu sắc. Hãy bước vào năm học mới với tinh thần hòa cùng học sinh cả nước và hướng tới một chặng đường mới tốt đẹp hơn.
Chúng ta cần có cách nhìn nghiêm khắc, công bằng nhưng cũng nhân văn, đồng thời động viên các em tiếp tục bước về phía trước. Qua sự việc này, các em cần nhận thức rằng sự nghiêm túc, trung thực, cần cù, nỗ lực và việc được đánh giá đúng năng lực của mình mới là những giá trị thực chất.
Tôi mong rằng các em sẽ mang theo những bài học của ngày hôm nay, cùng những giá trị về sự trung thực, công bằng, nghiêm minh và nhân văn như một hành trang trong suốt cuộc đời, từ đó góp phần hạn chế thấp nhất những tiêu cực có thể xảy ra", GS.TSKH Nguyễn Đình Đức bày tỏ.
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Tiến sỹ Phạm Ngọc Duy, Tổ chức Khảo thí New Meridian, Hoa Kỳ “Điểm thi lại của nhóm thí sinh Chuyên Tuyên Quang hợp lý so với kỳ vọng của những người làm việc trong lĩnh vực khảo thí”
"Trong lĩnh vực khoa học về khảo thí, đánh giá kết quả của bất cứ kỳ thi nào là quá trình xác định giá trị và tính hợp lý của dữ liệu điểm thi của các thí sinh dựa trên minh chứng. Đây là một quá trình phức tạp. Để thực hiện được tốt quá trình này, chúng ta cần thu thập và phân tích thông tin từ nhiều khía cạnh khác nhau của quá trình khảo thí.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT lần hai năm 2026 của nhóm thí sinh thi tại địa điểm Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hợp lý so với kỳ vọng của những người làm việc trong lĩnh vực khảo thí.
Thứ nhất, đối với các môn có số lượng thí sinh đủ lớn như môn Toán, Ngữ Văn, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý, Tiếng Anh, các thông số thống kê cơ bản của dữ liệu điểm thi lần hai như giá trị trung bình và độ lệch chuẩn là hợp lý. Điểm trung bình phản ánh giá trị trung tâm của dữ liệu. Trong khi đó độ lệch chuẩn nói lên độ phân tán khỏi giá trị trung bình của dữ liệu. Khi điểm thi phản ánh đúng năng lực của thí sinh, điểm trung bình càng cao chứng tỏ năng lực thí sinh càng cao. Độ lệch chuẩn càng cao chứng tỏ nhiều đầu điểm phân tán xa khỏi giá trị trung bình.
Thứ hai, vẫn đối với những môn có số lượng thí sinh đủ lớn, ta thấy có mối tương quan rõ rệt giữa điểm trung bình môn của từng lớp với môn chuyên của lớp đó. Ví dụ, thí sinh lớp chuyên Toán có điểm trung bình môn Toán cao hơn rõ rệt so với thí sinh đến từ các lớp chuyên khác hoặc thí sinh tự do. Mối tương quan rõ rệt này là một minh chứng cho thấy điểm thi các môn có xu hướng phản ánh chính xác năng lực môn đó của các thí sinh.
Về các thông số thống kê mô tả của dữ liệu điểm thi, điểm trung bình môn toán của hơn 300 thí sinh thi lần hai là 6.24 với độ lệch chuẩn là 1,40 điểm. Điểm môn Toán cũng trải dài từ điểm thấp nhất là 1.75 cho đến điểm cao nhất là 9.5. Chỉ có một thí sinh đạt điểm thấp nhất, và một thí sinh đạt điểm cao nhất. Đầu điểm có số lượng thí sinh nhiều nhất là 8. Đầu điểm này có 32 trên tổng số hơn 300 thí sinh thi môn Toán. Điểm trung bình lần hai cho những môn có số lượng thí sinh đủ lớn khác cũng không quá thấp hoặc quá cao. Độ lệch chuẩn của dữ liệu điểm các môn này cũng dao động từ khoảng 0,9 đến 1,6 điểm. Các giá trị này cho thấy dữ liệu điểm thi lần hai có mức độ phân tán phản ánh sự đa dạng của năng lực của nhóm thí sinh này.
Về mối tương quan giữa điểm trung bình môn theo từng lớp với môn chuyên, thí sinh đến từ các lớp chuyên Toán có điểm trung bình môn Toán là 7.38 cao hơn rõ rệt so với các thí sinh đến từ các lớp không chuyên, hoặc chuyên môn Văn, Tiếng Anh, hay Sử. Theo chiều ngược lại, điểm trung bình môn Tiếng Anh của học sinh chuyên Anh là 6,90 cao hơn rõ rệt các học đến từ các lớp chuyên môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.
Từ các phân tích ban đầu, có thể rút ra kết luận là điểm thi tốt nghiệp THPT lần hai năm 2026 cho các thí sinh ở địa điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang phù hợp với kỳ vọng và phản ánh tính đa dạng về năng lực của thí sinh ở địa điểm thi này", Tiến sỹ Phạm Ngọc Duy cho hay.
Phổ điểm môn Tiếng Anh thi lại tốt nghiệp ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có sự khác biệt so với lần 1. Ở lần 1, hơn một nửa thí sinh đạt từ 8 điểm...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2026 10:07 AM (GMT+7)