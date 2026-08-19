Điểm thi lại THPT Chuyên Tuyên Quang: "Công bằng được khôi phục, năng lực thực chất của thí sinh được đánh giá đúng"

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: “Kết quả thi lại của thí sinh Chuyên Tuyên Quang bảo đảm tiêu chí cao nhất của một kỳ thi là công bằng”

Đánh giá về điểm thi lại của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết: "Trước hết, tôi cho rằng hôm nay Bộ GDĐT công bố kết quả thi lại của kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là rất kịp thời. Với kết quả này, quyền lợi của thí sinh được bảo đảm, đồng thời đáp ứng nhanh chóng, kịp thời mong đợi của xã hội.

Cá nhân tôi cảm thấy rất yên tâm với kết quả lần này. Điểm trung bình môn Toán ở lần thi lại là 6,24, trong khi điểm trung bình toàn quốc là 5,65. Như vậy, kết quả lần này chỉ nhỉnh hơn mức trung bình chung toàn quốc, phù hợp với đặc thù của một trường chuyên. Điều đáng chú ý là mức chênh lệch hơn 3 điểm so với lần thi trước.

Tương tự, điểm trung bình môn Vật lý giảm xuống 6,64; môn Hóa học 7,54; đặc biệt môn Sinh học giảm còn 5,87. Kết quả này cho thấy quyết định của Bộ GDĐT về việc hủy toàn bộ kết quả kỳ thi lần thứ nhất và tổ chức thi lại là đúng đắn, nhằm bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng và đánh giá đúng năng lực của thí sinh.

Thí sinh dự thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Phạm Hưng

Qua kết quả kỳ thi lần này, chúng ta thấy được sự công bằng được khôi phục, năng lực thực chất của thí sinh được đánh giá đúng, đồng thời góp phần lấy lại niềm tin của xã hội. Kết quả cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đánh giá tổng thể, tôi rất mừng vì kết quả lần này đã đánh giá chính xác hơn năng lực của thí sinh và bảo đảm tiêu chí cao nhất của một kỳ thi là công bằng. Qua đó, niềm tin của xã hội được củng cố".

Những bài học rất sâu sắc về công tác quản lý và tổ chức kỳ thi

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, qua vụ việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã để lại bài học rất sâu sắc về công tác quản lý và tổ chức kỳ thi.

"Để một kỳ thi thành công, phải bảo đảm tốt cả bốn khâu: đề thi, coi thi, chấm thi và xét tuyển. Trong những năm vừa qua, chúng ta đã có nhiều cải tiến ở các khâu này. Đặc biệt, đề thi những năm gần đây đã có sự phân hóa tốt hơn so với trước. Qua thống kê phổ điểm, có thể thấy không còn tình trạng "mưa" điểm giỏi, kết quả phản ánh sát hơn năng lực thực chất của thí sinh. Tỷ lệ điểm dưới trung bình ở một số môn, trong đó có các môn thuộc nhóm STEM và môn Ngoại ngữ, cũng phản ánh khá thực tế năng lực hiện nay. Đây là những số liệu khách quan mà chúng ta cần chấp nhận, nhìn thẳng vào thực tế để rút ra bài học và có giải pháp phù hợp.

Bài học thứ hai là về công tác quản lý và tổ chức tại các điểm thi ở địa phương. Đây không chỉ là bài học đối với điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang mà còn là bài học đối với tất cả các điểm thi, công tác coi thi và tổ chức thi trên toàn quốc.

Qua kỳ thi này, tôi rất yên tâm khi thấy rằng sự công bằng được bảo đảm và năng lực của thí sinh được đánh giá đúng. Tôi tin rằng kết quả này sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của xã hội. Tuy nhiên, một yêu cầu quan trọng nữa là phải xử lý nghiêm các sai phạm. Với cam kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, những người có sai phạm nghiêm trọng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với những thí sinh trực tiếp tham gia hoặc có sự đồng hành cùng sai phạm, tôi cho rằng cần có cách xử lý phù hợp. Các em là những người trẻ, cần được nhìn nhận với tinh thần nhân văn, nhưng cũng phải có hình thức kỷ luật tương xứng. Hình thức cụ thể như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Có thể nói, qua kỳ thi này, chúng ta đang khép lại một sự việc rất đáng tiếc. Đến thời điểm này, tôi cho rằng cách xử lý đã cơ bản đáp ứng được mong đợi của xã hội, đồng thời bảo đảm quyền lợi của những thí sinh có năng lực thực chất, học thật, để các em có kết quả khách quan, công bằng và kịp thời xét tuyển, nhập học đại học trong năm nay.

Với kết quả lần này, chúng ta không nên đặt vấn đề so sánh theo hướng hơn - kém giữa hai kỳ thi mà cần căn cứ vào chính kết quả của kỳ thi lại để đánh giá. Tôi cho rằng kết quả lần này là khách quan, nghiêm túc, bảo đảm công bằng và phản ánh đúng thực lực của thí sinh. Qua đó, chúng ta rút ra nhiều bài học, từ công tác quản lý, tổ chức thi đến thái độ, tinh thần học tập của thí sinh và trách nhiệm đồng hành của phụ huynh. Tất cả các yếu tố này cần được thực hiện nghiêm túc để những kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm sau ngày càng công bằng, nghiêm túc và chất lượng hơn", GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ.

Với vai trò là một người thầy, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết rất hiểu những suy nghĩ, trăn trở của các em và hoàn toàn chia sẻ với những gì đã xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. "Tuy nhiên, tôi cho rằng mọi việc đã được xử lý theo hướng nghiêm minh và công bằng. Điều tôi muốn nhắn nhủ với các em là hãy nhìn thẳng vào sự thật và coi những gì đã xảy ra như một bài học sâu sắc. Hãy bước vào năm học mới với tinh thần hòa cùng học sinh cả nước và hướng tới một chặng đường mới tốt đẹp hơn.

Chúng ta cần có cách nhìn nghiêm khắc, công bằng nhưng cũng nhân văn, đồng thời động viên các em tiếp tục bước về phía trước. Qua sự việc này, các em cần nhận thức rằng sự nghiêm túc, trung thực, cần cù, nỗ lực và việc được đánh giá đúng năng lực của mình mới là những giá trị thực chất.

Tôi mong rằng các em sẽ mang theo những bài học của ngày hôm nay, cùng những giá trị về sự trung thực, công bằng, nghiêm minh và nhân văn như một hành trang trong suốt cuộc đời, từ đó góp phần hạn chế thấp nhất những tiêu cực có thể xảy ra", GS.TSKH Nguyễn Đình Đức bày tỏ.