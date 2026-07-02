Thành tích 'khủng' của nữ thủ khoa A01 có điểm SAT cao nhất thế giới

Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hoàng Hương Giang, lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt 10 điểm tiếng Anh và Vật lí, Toán đạt 9,75 điểm và Ngữ văn đạt 8,25 điểm.

Thầy Trương Trọng Khánh (người đứng bên trái) và Hoàng Hương Giang. Ảnh: NVCC

Cô học trò xuất sắc

Với tổng điểm 29,75/30 điểm, Hoàng Hương Giang, là một trong ba thí sinh thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh) trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hương Giang cũng đạt Á khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT với tổng điểm 38,25/40 và Thủ khoa toàn thành phố Hà Nội. Trước đó, nữ sinh từng đạt điểm tuyệt đối 1.600/1.600 SAT và là một trong tám học sinh của trường đạt kết quả này. Hương Giang cũng đạt 8.0 IELTS.

Thầy Trương Trọng Khánh, chủ nhiệm lớp 12 Toán 1 cho biết, vô cùng tự hào về cô học trò nhỏ với nhiều thành tích 'khủng'. Chia sẻ về học trò của mình, thầy Trương Trọng Khánh đánh giá, Hoàng Hương Giang là một học sinh có năng lực toàn diện, thông minh và luôn duy trì nề nếp học tập khoa học, nghiêm túc.

Theo thầy Khánh, không chỉ xuất sắc ở môn chuyên, Hương Giang học giỏi đều tất cả các môn từ tự nhiên đến xã hội như Văn, Toán, Lí, Hóa, Sinh và luôn thể hiện quyết tâm rất lớn trước những bài vở khó. Dù có năng lực đủ để tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán, nhưng Giang đã sớm xác định hướng đi riêng khi chọn theo đuổi lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Ngay cả khi đã nắm chắc các mục tiêu tuyển sinh và có thể tự cho phép mình xả hơi trong kì thi tốt nghiệp, em vẫn giữ vững tinh thần tập trung cao độ để đạt được điểm số gần như tuyệt đối, trở thành Thủ khoa tổ hợp A01 và là thí sinh có điểm số 4 môn xét tốt nghiệp cao nhất toàn thành phố Hà Nội, Á khoa toàn quốc.

Không chỉ gây ấn tượng bằng bảng thành tích học tập, nữ thủ khoa còn sống rất tình cảm, chín chắn, hòa đồng và có kĩ năng mềm tốt. Ngoài việc tích cực gắn kết với tập thể lớp, Hương Giang còn là thành viên năng nổ của câu lạc bộ khoa học trường, từng tham gia nhiều cuộc thi về robot và xuất sắc đạt giải cao tại chương trình công nghệ do Samsung tài trợ. Thầy Khánh khẳng định, điểm số xuất sắc cùng những thành quả mà Hương Giang đạt được hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực và phương pháp học tập khoa học xuyên suốt những năm qua của em.

Thủ khoa tổ hợp A01 toàn quốc Hoàng Hương Giang. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Hương Giang cho biết, em cảm thấy rất vui và bất ngờ với kết quả đạt được. Chia sẻ về cách học tập, Hương Giang cho biết, điều quan trọng nhất là cần hiểu bản chất của vấn đề, kiến thức. Khi tiếp cận một vấn đề hay nhóm kiến thức mới, em thường cố gắng đào sâu hết mức có thể trong điều kiện cho phép. Ví dụ, với mỗi công thức Toán học, thay vì cứ chép vào rồi học thuộc và sử dụng, em sẽ tìm cách chứng minh lại nó. Trước mỗi câu hỏi, em thường tìm cách giải thích đến khi nào người khác thấy dễ hiểu.

Ngoài việc học, Giang còn có sở thích vẽ và đam mê với yoga. Mỗi ngày Giang cũng dành khoảng từ 30 phút đến 1 giờ để đọc những cuốn sách ưa thích.

"Em nghĩ quan trọng nhất là khi học thì mình phải hiểu bản chất. Mình sẽ không học theo kiểu mẹo mực hay học tủ, cố đánh đố các thứ, mà sẽ tìm những bản chất cốt lõi nhất của vấn đề".

Với Hương Giang, việc học không phải là một lối mòn rập khuôn. Nữ thủ khoa bật mí một thói quen giúp bản thân luôn làm chủ kiến thức là “liên tục đặt câu hỏi”. Thay vì học thuộc lòng các công thức hay mệnh đề có sẵn trong sách giáo khoa để áp dụng một cách máy móc, Giang luôn dành thời gian để tự chứng minh hoặc suy luận mối liên hệ giữa các kiến thức mới và cũ. Cách học này giúp Giang xây dựng được nền tảng lí thuyết vững chắc trước khi bước vào các bài tập tư duy phức tạp.

Thiết lập "đồng hồ sinh học" chuẩn giờ thi

Một điểm đặc biệt trong phương pháp chuẩn bị cho kì thi của Hương Giang là việc phân chia thời gian khoa học và kỉ luật. Nữ sinh chuyên Sư phạm cho biết, thường tập trung học cao độ vào buổi sáng và buổi chiều. Cách sắp xếp này hoàn toàn có chủ ý vì đây cũng là hai khung giờ sẽ tổ chức thi và giúp tạo nhịp đồng hồ sinh học khi thi.

Dù đối mặt với kì thi mang tính bước ngoặt, Giang chưa bao giờ ép bản thân phải học quá 8 tiếng một ngày. Lịch trình của nữ sinh thường chia đều: 3 tiếng buổi sáng, 3 tiếng buổi chiều và khoảng 2 tiếng buổi tối. Thời gian còn lại trong ngày được Giang đầu tư cho các sở thích cá nhân, phát triển các kĩ năng khác và dành thời gian bên gia đình. Chính sự cân bằng giữa học tập và cuộc sống đã giúp Giang giữ được tâm lý thoải mái, không bị quá tải hay áp lực trước "vũ môn".

Chọn nghiên cứu Công nghệ thông tin

Học tập dưới mái trường chuyên Sư phạm danh tiếng, nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, Hương Giang lại lựa chọn cho mình một lối đi khác: nộp hồ sơ xin học bổng du học Hàn Quốc hoặc theo đuổi ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chia sẻ về quyết định không chọn ngành Sư phạm, nữ thủ khoa có những suy nghĩ rất thực tế: “Em vẫn nghĩ rằng, là người học giỏi nhất chưa chắc đã là người dạy giỏi nhất. Vai trò của giáo viên phải truyền được cảm hứng, truyền lửa được cho học sinh. Em không đảm bảo là mình có thể truyền lửa được cho người khác”, Hương Giang nói.

Nhận thức rõ tính cách và thế mạnh của bản thân, Hương Giang nhận ra niềm đam mê đích thực của mình nằm ở những công việc mang tính chiều sâu như nghiên cứu và sáng tạo công nghệ. Giang tin rằng, việc dấn thân vào lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ là đích đến thiết thực và phù hợp nhất với bản thân.

Hành trình trở thành thủ khoa khối A01 của Hoàng Hương Giang không xây bằng những đêm thức trắng hay những xấp đề luyện "mẹo mực" mà được định hình từ tư duy đào sâu bản chất, sự khoa học trong lối sống và một tinh thần tự tin, hiểu rõ chính mình. Mục tiêu sắp tới có thể là một giảng đường tại xứ sở Kim Chi hay giảng đường Bách khoa, nhưng tin chắc rằng với bệ phóng tư duy này, Hương Giang sẽ còn tiến xa trên con đường chinh phục thế giới công nghệ.