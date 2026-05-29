Sáng nay (29/5), thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT công lập

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 30/5 và 31/5 với hệ không chuyên, thí sinh dự tuyển vào các trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Kỳ thi gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút, môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay có khoảng 125.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là trên 81.000 em. Thí sinh sẽ dự thi tại 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi.

Lịch thi như sau:

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2026-2027, số trường THPT công lập tham gia vào hệ thống tuyển sinh được tăng thêm, đồng nghĩa sẽ có nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh công lập, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh. Cụ thể, các trường mới tham gia tuyển sinh năm học 2026-2027 gồm: Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), trường Trung học phổ thông Việt Hùng (xã Đông Anh), trường Trung học phổ thông Minh Châu (địa bàn Ba Vì cũ). Tổng số trường trung học phổ thông công lập của Hà Nội có chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 là 124 trường công lập, gồm 4 trường chuyên và 120 trường không chuyên.

Bên cạnh đó, đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội bỏ “rào cản” hộ khẩu thường trú, thay thế bằng điều kiện cư trú, tạo thuận lợi tối đa trong tiếp cận giáo dục cho học sinh trên địa bàn. Học sinh hoặc cha mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh chỉ cần có nơi cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) tại Hà Nội.

Năm nay, các thí sinh được lựa chọn, đăng ký 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên toàn thành phố.

Đồng thời, mức điểm giữa các nguyện vọng trong xét tuyển được điều chỉnh: Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 0,5 điểm (trước đây là 1,0 điểm); điểm xét tuyển nguyện vọng 3 cần cao hơn 1,0 điểm (trước đây là 2,0 điểm).

Đặc biệt, năm nay toàn bộ quy trình đăng ký dự thi vào lớp 10 đã được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Hệ thống cung cấp số liệu thống kê nguyện vọng theo thời gian để thí sinh có thể tham khảo số liệu đăng ký vào các trường và chủ động điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp. Đây cũng là thuận lợi lớn với các thí sinh.