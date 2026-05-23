Sáng nay bắt đầu kỳ thi lớp 10 năm 2026 sau sáp nhập tỉnh, thành: Có nhiều thay đổi ra sao?

Thi lớp 10 năm 2026 các tỉnh thành sau sáp nhập

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 của cả nước năm nay đánh dấu mốc quan trọng khi là năm đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập tỉnh thành từ 63 còn 34 đơn vị.

Kỳ thi vào lớp 10 hằng năm thường được đánh giá là “căng thẳng hơn cả thi đại học”, đặc biệt tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Thống kê qua các năm cho thấy, tỷ lệ cạnh tranh luôn ở mức cao, số lượng thí sinh tăng nhanh trong khi chỉ tiêu vào các trường công lập không tăng tương ứng.

Phần lớn các tỉnh, thành tổ chức thi vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Cao Bằng là địa phương tổ chức muộn nhất với lịch thi diễn ra từ ngày 2 đến 4/7.

Theo kế hoạch công bố, Ninh Bình và Đà Nẵng là 2 tỉnh thành thi vào lớp 10 sớm nhất cả nước. Các em sẽ thi lớp 10 đại trà trong 2 ngày 23-24/5 và thi chuyên đến hết ngày 25/5.

Thí sinh căng thẳng thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: TA

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026–2027 tại Ninh Bình với hơn 52.000 thí sinh dự thi tại 95 hội đồng coi thi, sử dụng khoảng 2.600 phòng thi.

Theo thống kê của Sở GDĐT TP Đà Nẵng, năm 2026 có 44.274 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và 43.136 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 70 trường THPT công lập trong toàn thành phố là 37.350 chỉ tiêu.

Các trường tốp đầu thí sinh đăng ký chủ yếu NV1 như: Trường THPT Phan Châu Trinh có 1.897 thí sinh đăng ký NV1, 9 thí sinh đăng ký NV2 (chỉ tiêu 1.218); Trường THPT Hoàng Hoa Thám có 535 thí sinh đăng ký NV1, 51 thí sinh đăng ký NV2 (chỉ tiêu 462); Trường THPT Hòa Vang có 527 thí sinh đăng ký NV1, 35 thí sinh đăng ký NV2 (chỉ tiêu 378)…

Năm nay, tại Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội giao chỉ tiêu kế hoạch thi vào lớp 10 năm 2026 cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 1.830 lớp và 81.448 học sinh.

So với năm trước, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội gần như giữ nguyên. Tuy nhiên, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS năm nay tăng mạnh, lên khoảng 147.000 em, nhiều hơn khoảng 20.000 so với năm 2025.

Điều này đồng nghĩa khoảng 55% học sinh vào học lớp 10 tại các trường công lập, tiếp tục tạo áp lực lớn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thành phố.

Tại TP.HCM, toàn thành phố có 176 trường THPT công lập, trong đó có 4 trường chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TP.HCM đánh dấu một cột mốc áp lực chưa từng có do biến động dân số cơ học. Với 169.079 học sinh tốt nghiệp lớp 9, tăng đột biến 42.734 em (tương ứng mức tăng trưởng gần 34%) so với năm học trước, đây là một bài toán điều tiết quy mô cực lớn của ngành giáo dục.

Đồng Tháp hiện là địa phương có tỷ lệ tuyển sinh công lập cao nhất cả nước. Với 49.254 học sinh lớp 9, tỉnh tuyển tới 45.630 học sinh vào lớp 10 công lập, tương đương 92,6%.

Một số địa phương có tỷ lệ khá thấp như Quảng Ninh (50,3%), Hà Nội (55,4%), Bắc Ninh (60%). Nhóm địa phương dao động quanh mức 64-69% gồm Phú Thọ (64,1%), Lào Cai (64,7%), Thái Nguyên (66,3%), Ninh Bình (67%) và Hải Phòng (68,8%).

Một số địa phương giảm áp lực thi vào lớp 10 năm 2026

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 ghi nhận nhiều thay đổi chưa từng có khi diễn ra trong bối cảnh hàng loạt địa phương hoàn tất sáp nhập đơn vị hành chính. Không chỉ đối mặt áp lực gia tăng về số lượng học sinh như mọi năm, nhiều tỉnh, thành còn đồng loạt điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, thay đổi phương thức tuyển chọn và tái phân bổ nguồn lực giáo dục để thích ứng với quy mô mới sau sáp nhập.

Nhiều địa phương điều chỉnh mạnh chỉ tiêu tuyển sinh như Huế tăng chỉ tiêu lớp 10 lên trên 17.500 học sinh, tăng gần 4.000 chỉ tiêu so với năm 2025. Hà Tĩnh nâng tỷ lệ tuyển sinh công lập từ 72% của năm ngoái lên 74%.

Ngoài việc tăng chỉ tiêu, một số địa phương khác cũng thay đổi cách tổ chức tuyển sinh nhằm giảm áp lực thi cử và hạn chế xáo trộn sau sáp nhập.

Thi vào lớp 10 luôn diễn ra cạnh tranh gắt gắt ở các địa phương. Ảnh: TA

Sau sáp nhập, nhiều địa phương đã linh hoạt kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển để phù hợp với điều kiện thực tế. Tại Gia Lai, hệ thống tuyển sinh lớp 10 gồm 126 cơ sở giáo dục, trong đó 48 trường tổ chức thi tuyển, còn 78 trường áp dụng xét tuyển. Đắk Lắk sau khi hợp nhất với Phú Yên chỉ duy trì thi tuyển ở 5 trường chuyên biệt, phần lớn các trường còn lại sử dụng phương thức xét tuyển. Trong khi đó, Cần Thơ phân chia thành hai nhóm với 59 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển.

Quy mô học sinh thay đổi sau sáp nhập tỉnh, thành cũng đặt ra yêu cầu tái cơ cấu và phân bổ lại nguồn lực giáo dục theo hướng linh hoạt hơn.

Tại Hải Phòng, sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương cũ, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập đã tăng lên khoảng 68,8%, tương ứng 48.611 chỉ tiêu cho hơn 70.600 học sinh lớp 9. Trước đó, tỷ lệ học sinh vào công lập của Hải Dương chỉ đạt khoảng 51,1%, trong khi Hải Phòng là 66%. Việc sáp nhập không chỉ giúp mở rộng quy mô mạng lưới trường lớp mà còn tạo thêm dư địa điều tiết chỉ tiêu, nâng cơ hội học tập cho học sinh trên toàn địa bàn.

Ngoài ra, năm nay, hầu hết các tỉnh, thành phố tổ chức thi tuyển (thi môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ). Tuy nhiên, một số ít địa phương (điển hình như Cà Mau, Quảng Ngãi, Vĩnh Long...) áp dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện ở bậc THCS cho các trường công lập đại trà, nhằm giảm áp lực thi cử.

Còn tại Hà Nội, đây cũng là năm đầu tiên cho học sinh thi tràn tuyến. Nghĩa là thay vì các em sẽ đăng ký thi tuyển theo từng khu vực thì bây giờ cả 3 nguyện vọng đều có thể ở tất cả các trường trên địa bàn Thủ đô.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027 của các tỉnh thành năm nay như sau: