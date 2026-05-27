Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 của 34 tỉnh, thành

Học sinh Nghệ An dự kiến biết kết quả sớm nhất, vào 4/6, tức chỉ hơn một tuần sau kỳ thi. Kế đó là Quảng Trị (ngày 6/6) và Lai Châu (7/6).

Nhiều địa phương khác công bố điểm thi lớp 10 sau đó vài ngày, gồm Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lào Cai, Ninh Bình... Nhóm này đều tổ chức thi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Một số tỉnh, thành tổ chức vào cuối tháng 6 thường công bố kết quả trong tháng 7, như Cần Thơ, Gia Lai, Lâm Đồng, Vĩnh Long.

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành như sau:

Năm nay, đa số địa phương đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần so với các năm, vào cuối tháng 5, để tránh lịch thi tốt nghiệp THPT (11-12/6). Với môn thứ ba, chỉ Tuyên Quang chọn Khoa học Tự nhiên; Cà Mau, Lâm Đồng và Vĩnh Long xét tuyển; còn lại đều thi Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh).

Điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 được công bố đồng thời. Thông thường, các địa phương tuyển sinh đầu cấp xong trước 31/7.

