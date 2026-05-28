Những lỗi bị trừ điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập Hà Nội

Chỉ còn 2 ngày nữa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập Hà Nội sẽ diễn ra với gần 125.000 thí sinh dự thi. Với tính cạnh tranh cao, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi tăng cường tuyên truyền, hạn chế các lỗi vi phạm cố tình hay vô tình.

Theo hướng dẫn xử lý vi phạm quy chế thi của Sở GD-ĐT Hà Nội, thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo nhiều mức độ khác nhau, từ khiển trách đến đình chỉ thi.

Hình thức khiển trách áp dụng với thí sinh phạm lỗi một lần như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Quyết định khiển trách do giám thị lập biên bản tại phòng thi. Thí sinh bị khiển trách trong bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Mức cảnh cáo áp dụng với thí sinh đã bị khiển trách nhưng tiếp tục vi phạm; trao đổi giấy nháp; chép bài hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Trong trường hợp này, giám thị sẽ lập biên bản, kèm tang vật nếu có. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi vi phạm.

Thí sinh vi phạm quy chế thi có thể bị khiển trách, cảnh cáo, cho điểm 0 hoặc đình chỉ thi tùy mức độ.

Những bài thi bị phát hiện có đánh dấu riêng trong quá trình chấm thi cũng bị xử lý nghiêm. Theo quy định, bài thi có đánh dấu sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi đó nếu được xác định vi phạm.

Thí sinh sẽ bị cho điểm 0 nếu bài thi được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên cho một môn thi; bài thi có chữ viết của hai người; hoặc có phần nội dung viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Mức xử lý nặng nhất là đình chỉ thi, áp dụng với các trường hợp đã bị cảnh cáo nhưng tiếp tục vi phạm; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; có hành vi gây gổ, đe dọa người khác hoặc không tuân theo hướng dẫn của giám thị. Thí sinh bị đình chỉ ở bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự các bài thi tiếp theo.

Năm 2026, toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10; trong đó có gần 125.000 thí sinh dự thi vào công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh dự thi các khối chuyên.

Đây cũng là năm Hà Nội có số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 rất đông, số điểm thi cũng tăng nhiều so với năm trước, đòi hỏi công tác chuẩn bị cho kỳ thi kỹ lưỡng, đúng kế hoạch.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6 bao gồm các môn chuyên và không chuyên tại 224 điểm thi với 5.300 phòng thi trên toàn thành phố.

​