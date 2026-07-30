Năm đầu thống nhất một bộ sách giáo khoa: Giá giảm, không còn cảnh chạy tìm sách

Sách giáo khoa cũ được "hồi sinh"

Vừa hoàn tất thủ tục nhập học lớp 10 tại Trung tâm GDNN - GDTX Vinh, Nguyễn Tuấn Anh (phường Thành Vinh) nhận ngay một bộ sách giáo khoa để chuẩn bị cho năm học mới. Những cuốn sách đã qua một năm sử dụng nhưng vẫn còn phẳng phiu, được bọc cẩn thận và đầy đủ các môn học. "Em thấy rất vui vì không phải mua cả bộ sách mới. Bố mẹ cũng đỡ vất vả hơn khi bước vào năm học", Tuấn Anh nói.

Ở Trung tâm GDNN - GDTX Vinh, việc trao tặng sách giáo khoa cũ đã trở thành hoạt động quen thuộc mỗi dịp hè. Sau khi kết thúc năm học, học sinh được khuyến khích gửi lại những bộ sách còn sử dụng tốt để nhà trường phân loại, bổ sung vào tủ sách dùng chung hoặc trao cho học sinh khóa sau.

Phụ huynh chọn mua sách giáo khoa tại một cửa hàng sách. Năm học 2026 - 2027, giá nhiều đầu sách giảm, nguồn cung ổn định, không còn tình trạng khan hiếm như những năm trước.

Ông Trần Xuân Sum, Phó giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Vinh, cho biết phần lớn học sinh của trung tâm có hoàn cảnh còn khó khăn. Việc tái sử dụng sách giáo khoa không chỉ giúp các em giảm chi phí đầu năm học mà còn góp phần hình thành thói quen giữ gìn sách vở, biết sẻ chia với bạn bè và sử dụng hiệu quả nguồn học liệu.

Không chỉ tại Trung tâm GDNN - GDTX Vinh, nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An đang mở rộng mô hình tủ sách giáo khoa dùng chung. Tại Trường THPT Yên Thành 3, hàng chục bộ sách đã được bổ sung vào thư viện từ nguồn học sinh các khóa trước tự nguyện trao tặng. Sau khi kiểm tra, bọc lại và phân loại, những bộ sách này sẽ được cho học sinh mượn trong cả năm học hoặc trao tặng các em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thầy Phan Tất Khang, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Thành 3, từ năm học 2026 - 2027, thư viện xanh của trường sẽ chính thức đi vào hoạt động. Bên cạnh không gian đọc mở, tủ sách giáo khoa dùng chung sẽ giúp học sinh dễ dàng tiếp cận sách, đồng thời lan tỏa thói quen sử dụng lại sách thay vì bỏ đi sau mỗi năm học.

Chính sách miễn phí sách giáo khoa giúp giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho nhiều gia đình ở Nghệ An.

Việc cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống từ năm học 2026 - 2027 cũng tạo thêm thuận lợi cho các trường. Những bộ sách đã phát hành các năm trước có thể tiếp tục sử dụng, giúp giảm đáng kể chi phí mua sắm và hạn chế lãng phí.

Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng khuyến khích các địa phương tiếp tục sử dụng sách giáo khoa và sách bài tập đã in đến năm 2025 nếu còn phù hợp. Với những đầu sách được chỉnh lý, cập nhật, nhà xuất bản đã công bố miễn phí bản PDF để giáo viên và học sinh thuận tiện tra cứu, đối chiếu trong quá trình học tập.

Ở Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Lượng Minh (xã Lượng Minh, Nghệ An), nơi gần như 100% học sinh là con em đồng bào Thái và Khơ Mú, việc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa càng mang ý nghĩa thiết thực. Theo thầy Nguyễn Văn Thanh, hiệu trưởng nhà trường, qua rà soát, khoảng 70% số sách hiện có vẫn tiếp tục sử dụng được. Nhà trường đã chủ động thống kê số lượng còn thiếu để bổ sung, đồng thời vận động nhiều nguồn lực nhằm bảo đảm mọi học sinh đều có đủ sách trước ngày tựu trường.

Giá giảm, không còn cảnh chạy tìm sách

Nếu như những năm trước, không ít phụ huynh phải đi nhiều cửa hàng để tìm đủ bộ sách giáo khoa hoặc chờ từng đợt bổ sung, thì trước thềm năm học 2026 - 2027, thị trường sách đã "hạ nhiệt" rõ rệt. Nguồn cung dồi dào, nhiều đầu sách giảm giá, trong khi việc cả nước thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa cũng giúp các đơn vị phát hành chủ động hơn trong khâu in ấn và phân phối.

Từ đầu hè đến nay, Công ty CP Đầu tư và Phát triển miền Trung đã điều chỉnh giá hàng nghìn cuốn sách giáo khoa theo mức giá mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nhiều đầu sách giảm từ 10 - 13%, riêng một số đầu sách tiếng Anh giảm hơn 40%.

Phụ huynh chọn mua sách giáo khoa cho con trước thềm năm học mới.

Đơn cử, sách Ngữ văn 11 (tập 2) giảm từ 18.000 đồng xuống còn 16.100 đồng; Tiếng Việt 1 (tập 1) từ 26.000 đồng còn 23.500 đồng; sách Tiếng Anh 1 Global Success giảm từ 42.000 đồng xuống còn 20.500 đồng, trong khi Tiếng Anh 6 (tập 1) giảm từ 33.000 đồng xuống còn 16.900 đồng.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển miền Trung, cho biết việc phần lớn các trường học ở Nghệ An sử dụng bộ sách 'Kết nối tri thức với cuộc sống' giúp nhiều bộ sách của những năm trước tiếp tục được sử dụng. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần giảm chi phí cho phụ huynh và hạn chế lãng phí.

Hiện trên địa bàn Nghệ An có ba đơn vị được các nhà xuất bản ủy quyền phát hành sách giáo khoa thông qua nhiều kênh, từ hệ thống cửa hàng, đại lý, cung ứng trực tiếp cho các trường đến bán hàng trực tuyến. Nhờ vậy, nguồn sách cơ bản đáp ứng nhu cầu trước năm học mới.

Theo các đơn vị phát hành, đến thời điểm này chưa ghi nhận tình trạng sách giáo khoa giả trên thị trường. Để giúp người mua nhận biết, mỗi cuốn sách đều được dán hoặc in tem chống giả và mã nhận diện riêng. Phụ huynh có thể kiểm tra bằng mắt thường hoặc quét mã QR để xác thực nguồn gốc trước khi mua.

Có hai con chuẩn bị vào lớp 6 và lớp 12, chị Lê Thuỳ Dung (Phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết, năm nay việc mua sách nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngoài sách tiếng Anh được điều chỉnh theo thông báo của nhà trường, các đầu sách còn lại hầu như không thay đổi nên gia đình dễ dàng chuẩn bị từ sớm.

Theo bà Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng Sách và Truyền thông, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, đến giữa tháng 7, hầu hết sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đã được cung ứng đầy đủ. Chỉ còn một số đầu sách đang hoàn tất khâu chỉnh lý, tái bản và dự kiến sẽ có mặt tại các cửa hàng cũng như trường học vào đầu tháng 8.

Khác với những mùa tựu trường trước, cảnh phụ huynh thấp thỏm chờ từng đầu sách hay phải tìm mua ở nhiều nơi gần như không còn. Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung, các đơn vị phát hành cũng tiếp tục phối hợp với các trường học trao tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bổ sung tủ sách dùng chung, để không em nào phải bước vào năm học mới vì thiếu sách.