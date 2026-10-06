Quỹ phụ huynh sau Thông tư số 81

Sau khi Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh vào ngày 30/9, tình hình thu, chi quỹ phụ huynh tại các trường học đang nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh.

Chị Nguyễn Mai Lâm, một phụ huynh ở Hà Nội, chia sẻ: “Mình hiện giữ quỹ của lớp. Giờ có Thông tư mới của Bộ GDĐT, mình muốn trả lại hết tiền đã thu cho phụ huynh theo đúng luật nhưng phụ huynh không muốn nhận lại mà muốn có người lo việc cho lớp. Mình phải làm sao để không vi phạm?”.

Một phụ huynh khác cũng bày tỏ lo lắng về việc duy trì các hoạt động tập thể khi không còn quỹ chung như trước.

"Quỹ phụ huynh" đã chuyển thành "Tiền ủng hộ của phụ huynh" sau Thông tư 81. Ảnh: AI

Theo phụ huynh này, hằng năm, lớp thường tổ chức các hoạt động như Trung thu, Noel, Tết, trang trí lớp, chuẩn bị bánh kẹo, tặng quà cho học sinh và khuyến khích các con trong học tập. Ngoài ra, phụ huynh còn có những khoản chi phục vụ việc photo tài liệu ôn tập trước các kỳ thi. Những khoản này không nằm trong kinh phí nhà trường chi trả, trong khi việc thu tiền riêng cho từng hoạt động có thể gây bất tiện.

Phụ huynh này cho biết, trước đây, các gia đình vẫn thống nhất mỗi gia đình đóng một khoản quỹ chung và nhận được đồng thuận từ mọi người. "Mình nên trả lại tiền cho những phụ huynh đã đóng góp, không duy trì quỹ nữa, bỏ hết tất cả các hoạt động không tổ chức nữa hay vẫn tiếp tục theo dạng tiền ủng hộ?", phụ huynh này cho hay.

Mới đây, một lớp 4 tuổi thuộc Trường Mầm non Đồi Ngô (phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) có triển khai các khoản thu hộ năm 2026 - 2027, trong đó có quỹ trang trí (300.000 đồng), quỹ phụ huynh (200.000 đồng), đồng phục mùa hè (150.000 đồng) và một số khoản thu khác. Các khoản thu này được chuyển vào số tài khoản của cô giáo chủ nhiệm. Ngay sau khi nhận phản ánh, nhà trường đã yêu cầu cô giáo trả lại tiền quỹ phụ huynh, quỹ trang trí cho phụ huynh, vì năm học 2026 - 2027, nhà trường không thu quỹ phụ huynh, quỹ lớp, tiền xã hội hóa.

Thông tư mới của Bộ GDĐT quy định rõ điều kiện hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh và đã được xác định trong kế hoạch hoạt động, Ban đại diện thông tin công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ bằng hình thức cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; không lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ.

Thông tư 81 đã đưa Ban đại diện cha mẹ học sinh trở về đúng vị trí, vai trò của mình

Thạc sĩ Tâm lý giáo dục Nguyễn Mai Duyên, Giám đốc Viện Đào tạo Qibi Academy, cho rằng, dù Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT đến ngày 15/11 mới có hiệu lực nhưng tại nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng phụ huynh bàn cách đổi tên quỹ phụ huynh thành tiền ủng hộ.

Theo ThS Duyên, Thông tư 81 quy định rõ Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không được hình thành quỹ chung của lớp, của trường để chi tiêu dần, kể cả khi phụ huynh đồng thuận hoặc tự nguyện đóng góp.

Do đó, nếu chỉ đổi tên quỹ nhưng vẫn duy trì cách thu, chi cũ, nội dung chi tiêu chưa hợp lý, thiếu minh bạch, cào bằng mức đóng góp, ấn định thời hạn hoặc lập danh sách những người ủng hộ thì vẫn không đúng tinh thần quy định.

“Thông tư 81 không cấm phụ huynh ủng hộ mà yêu cầu thay đổi cách thức hỗ trợ. Trước những bất cập về lạm thu và tình trạng ban đại diện cha mẹ học sinh bị biến thành ‘ban phụ thu’, việc quy định rõ nguyên tắc hỗ trợ là cần thiết”, ThS Duyên phân tích.

Cụ thể, khi lớp học hoặc nhà trường có một hoạt động cần hỗ trợ, Ban đại diện cha mẹ học sinh cần công khai kế hoạch, mục đích và nhu cầu thực hiện. Phụ huynh có thể tự nguyện đóng góp bằng công sức, hiện vật, hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp khi phát sinh nhu cầu.

Theo ThS Duyên, việc hỗ trợ cần gắn với từng hoạt động, từng nhu cầu cụ thể. Sau mỗi hoạt động, các khoản thu, chi cần được tổng kết, công khai, thay vì thu một khoản quỹ chung rồi quản lý và sử dụng trong thời gian dài. Đây là quy định hợp lý, được ban hành đúng thời điểm, bởi trên thực tế, tại không ít nơi, Ban đại diện cha mẹ học sinh đang phải đảm nhận những công việc không thuộc vai trò của mình.

Đáng lẽ, Ban đại diện phải là nơi phản ánh tiếng nói, bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh, phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục và giám sát các hoạt động liên quan. Tuy nhiên, hoạt động của ban phụ huynh ở một số nơi lại chủ yếu xoay quanh việc thu tiền, chi tiền và quyết toán quỹ.

“Thông tư 81 đã đưa Ban đại diện cha mẹ học sinh trở về đúng vị trí, vai trò của mình. Trước mỗi lần vận động hỗ trợ, cần làm rõ khoản đóng góp dùng để làm gì, ai đứng ra vận động, hình thức tiếp nhận ra sao, việc hỗ trợ có thực sự tự nguyện và có đúng chức năng của Ban đại diện hay không”, ThS Duyên nói.

Nữ chuyên gia cho biết bà ủng hộ việc chuyển từ tư duy thu quỹ cả năm sang hỗ trợ theo từng nhu cầu, hoạt động và kế hoạch cụ thể.

Đặc biệt, việc tìm cách đổi tên quỹ để tiếp tục duy trì cách làm cũ còn đặt ra vấn đề về giáo dục tính trung thực, minh bạch cho học sinh.

“Chúng ta không thể dạy các con phải trung thực, minh bạch trong khi chính người lớn, từ phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh đến giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng, hiệu phó, vẫn loay hoay tìm cách làm thiếu minh bạch để đối phó với chủ trương, chính sách của Nhà nước”, ThS Duyên nhấn mạnh.

Tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 chiều 5/10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, ngay từ đầu năm học, Sở đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, tăng cường quản lý công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động thu, chi, bảo đảm đúng quy định.

“Tuyệt đối không được thu bất kỳ một khoản thu nào ngoài quy định. Không được thu gộp và đặc biệt không được dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu không đúng quy định”, bà Hoa nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Hà Nội đề nghị phụ huynh, các cơ quan, tổ chức tiếp tục giám sát, kịp thời phản ánh những trường hợp thu, chi sai quy định, gây bức xúc.

Với các đơn vị đã có phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi văn bản tới các xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp. Đồng thời, Sở xây dựng kế hoạch và thành lập các tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trong tháng 10.

Nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình cũng ban hành văn bản yêu cầu các nhà trường và giáo viên không được vận động, gây áp lực hoặc sử dụng bất kỳ hình thức trực tiếp hay gián tiếp nào khiến học sinh và phụ huynh cảm thấy bị bắt buộc phải đóng góp.

Sở GDĐT Ninh Bình nhấn mạnh, mọi khoản đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện phải thực sự xuất phát từ sự đồng thuận cao của phụ huynh, tuyệt đối không được biến thành nghĩa vụ bắt buộc dưới bất kỳ hình thức nào.