Vụ tài khoản "lạ" tố một đêm học sinh tiểu học phải làm hơn 10 trang A4 bài tập ở Gia Lai: Chủ tịch phường nói gì?

Tài khoản ‘lạ’ tố một đêm học sinh tiểu học phải làm hơn 10 trang A4 bài tập ở Gia Lai, chính quyền vào cuộc

Theo ông Cường, giáo viên liên quan cho biết không phô tô hoặc phát trang A4 nào cho học sinh trong lớp mang về nhà làm bài tập.

Nhà trường cũng làm việc với 41 phụ huynh của lớp. Tất cả đều cho biết không đăng tải, chia sẻ nội dung phản ánh trên Facebook và không có việc giáo viên giao bài tập về nhà đến 10 trang A4.

Qua làm việc với tổ bộ môn, nhà trường cũng chưa phát hiện trường hợp giao bài tập về nhà cho học sinh.

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Định, trường tổ chức học bán trú cả ngày. Một số học sinh chưa hoàn thành bài tập trên lớp mang bài về nhà làm tiếp. Qua kiểm tra, xác minh bước đầu, địa phương chưa phát hiện vi phạm quy định.

Ông Cường cho rằng, nhà trường đang đề xuất công an làm việc với các bên để xác minh tài khoản và nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Bài viết hiện đã bị xóa, người đăng chưa được xác định.

Ngoài ra, UBND phường Bình Định đã làm việc với 5 trường học trên địa bàn để kiểm tra một số nội dung phụ huynh phản ánh, trong đó có vụ việc tại Trường Tiểu học số 1 Bình Định. Phường yêu cầu các trường quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Bộ GD-ĐT về dạy và học. Theo UBND phường Bình Định, kết quả làm việc bước đầu với cô Q.T.M.H., giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3, và Ban đại diện phụ huynh học sinh, nhà trường xác định không có tình trạng giáo viên giao bài tập về nhà với khối lượng như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Định, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh tài khoản Facebook đăng tải nội dung phản ánh. Qua xác minh ban đầu, đây là tài khoản ảo, ẩn danh và không phải tài khoản của cha mẹ học sinh lớp 5A3.

Trường Tiểu học số 1 Bình Định, tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐT.

Qua làm việc, cô Q.T.M.H. giải trình một số học sinh chưa hoàn thành bài tập trên lớp nên được yêu cầu mang về nhà để tiếp tục hoàn thiện.

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Định, việc này không nhằm yêu cầu học sinh học thêm tại nhà, bởi học sinh đã học 2 buổi/ngày.

Nhà trường và địa phương đang tiếp tục xác minh các nội dung liên quan để làm rõ thực hư thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 2/10, tài khoản Facebook có tên "Kết nối yêu thương" đăng bài phản ánh giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3 giao nhiều bài tập về nhà cho con của người đăng.

Theo nội dung bài viết, học sinh được cho là phải chép bài học, làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới với tổng khối lượng hơn 10 trang A4 chỉ trong một đêm. Gia đình phải ngồi hướng dẫn con hoàn thành bài.

Tài khoản này cũng bày tỏ lo ngại việc học sinh phải dành quá nhiều thời gian cho bài tập, trong khi phụ huynh còn phải đi làm và chăm lo cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, đến nay, các nội dung trên chưa được xác nhận là đúng sự thật.