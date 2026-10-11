Sau ngày 15/11, quỹ phụ huynh đã thu sẽ được xử lý thế nào?

Lớp không còn thu quỹ, hoạt động nào cần sẽ vận động

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (Hà Nội), cho biết nhiều năm nay trường không còn tổ chức thu quỹ phụ huynh.

Thay vì lập một quỹ chung, khi có những dịp hoặc hoạt động cụ thể, phụ huynh sẽ tự nguyện đóng góp để tổ chức cho học sinh.

“Chẳng hạn vào dịp Rằm tháng 8 vừa qua, phụ huynh tự nguyện đóng góp hiện vật để làm mâm cỗ cho các con. Hay với những hoạt động khác, phụ huynh sẽ cùng trao đổi, thống nhất để đóng góp”, bà Hồng nói.

Theo nữ hiệu trưởng, cách làm này giúp phụ huynh biết rõ mình đang đóng góp cho hoạt động nào, hạn chế tình trạng có một khoản tiền chung, sau đó phát sinh nhiều mục đích chi khác nhau.

Với những trường, lớp đã thu quỹ phụ huynh từ đầu năm học, bà Hồng cho rằng cần có sự thống nhất của cha mẹ học sinh về cách xử lý khoản tiền này.

“Các lớp cần họp lại, công khai khoản tiền đã thu, chi và còn dư bao nhiêu. Sau đó, phụ huynh có thể bình chọn, thống nhất phương án xử lý như trả lại hoặc tiếp tục chi cho những hoạt động cần thiết, nhưng phải có sự đồng thuận rõ ràng”, bà Hồng nói.

Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tại một trường tiểu học ở Hà Nội tham gia tổ chức gian hàng tại hội chợ của trường cho các con. Ảnh: PHCC

Bà Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Hải Phòng), cũng cho biết trong năm học này, các lớp đều không thu quỹ nhằm tránh những bất cập có thể phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng.

Thay vì thu một khoản tiền ngay từ đầu năm rồi sử dụng dần, trường hướng tới cách làm theo từng hoạt động. Khi có sự kiện cụ thể, lớp sẽ xác định trước nhu cầu và vận động phụ huynh ở mức đủ để thực hiện.

“Đến hoạt động nào có thể kêu gọi phụ huynh ủng hộ đủ cho hoạt động đó, không vận động thừa. Như vậy phụ huynh biết tiền của mình đóng góp để làm gì, cần bao nhiêu và sử dụng hết cho việc gì”, bà Thắm nói.

Với những trường, lớp đã thu quỹ từ đầu năm học, nữ hiệu trưởng cho rằng phương án phù hợp là rà soát số tiền còn lại, sau đó hoàn trả cho phụ huynh theo số tiền thực tế mỗi người đã đóng, trên cơ sở hướng dẫn chung.

Một trường yêu cầu hoàn trả quỹ trước 15/10

Trong khi đó, một trường THPT tại Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể tới giáo viên chủ nhiệm và hội phụ huynh học sinh các lớp về việc xử lý quỹ đã thu.

Theo nhà trường, thời điểm tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm học diễn ra trước khi Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh được công bố. Do đó, đa số hội phụ huynh các lớp đã thống nhất và thu quỹ lớp.

Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện quy định mới, trường này đã yêu cầu dừng việc thu, vận động, quản lý quỹ cha mẹ học sinh lớp dưới mọi hình thức.

Hội phụ huynh các lớp được yêu cầu rà soát toàn bộ số tiền đã thu, đã chi và số tiền còn lại, đồng thời lập bảng công khai cụ thể, rõ ràng tới toàn thể cha mẹ học sinh trong lớp.

Với khoản tiền đã thu nhưng chưa sử dụng, nhà trường đề nghị ban đại diện hoàn trả cho cha mẹ học sinh theo hình thức phù hợp, thuận tiện, đồng thời có danh sách xác nhận hoặc minh chứng chuyển khoản.

Đối với khoản đã chi, ban đại diện phải công khai nội dung chi, số tiền, thời điểm, mục đích chi và các minh chứng liên quan để cha mẹ học sinh được biết và giám sát.

Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm phối hợp, nhắc nhở, hướng dẫn hội phụ huynh thực hiện việc rà soát, công khai và hoàn trả, không trực tiếp thu, giữ, quản lý hoặc quyết định sử dụng các khoản tiền của cha mẹ học sinh. Việc hoàn trả quỹ phải thực hiện trước ngày 15/10.

Trước đó, Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh quy định kể từ ngày 15/11, hội phụ huynh sẽ không còn được đứng ra thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, cũng không ấn định mức hỗ trợ bình quân, tối thiểu.

Trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện hoạt động cụ thể, hội phụ huynh công khai mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh tự nguyện hỗ trợ bằng hình thức cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thay vì đưa tiền cho hội phụ huynh. Hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ cũng phải phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động.

Nếu mức hỗ trợ thực tế vẫn không đáp ứng nhu cầu của hoạt động, hội phụ huynh phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức phù hợp, không được yêu cầu cha mẹ học sinh bổ sung phần còn thiếu.