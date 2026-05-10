Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện

Ngày 10/5, lãnh đạo Trường TH&THCS Bùi Dục Tài (xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhà trường đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh vụ việc một nữ sinh bị nhóm học sinh đánh hội đồng phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một đoạn đường vắng trên địa bàn xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Theo clip ghi lại, một nữ sinh bị nhóm khoảng 4-5 học sinh lao vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt. Sau vụ việc, nữ sinh phải nhập viện điều trị.

Qua xác minh, Trường TH&THCS Bùi Dục Tài xác định có một học sinh lớp 8 của trường tham gia vụ việc.

Nữ sinh bị đánh đang học lớp 7 tại Trường TH&THCS Hải Ba. Ảnh: CTV

Ông Hoàng Anh Chung, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bùi Dục Tài cho biết, nhà trường đã làm việc với phụ huynh học sinh liên quan.

Trong sáng cùng ngày, học sinh tham gia đánh bạn đã cùng gia đình đã đến bệnh viện ở TP Huế, nơi nữ sinh bị đánh đang điều trị để thăm hỏi.

Theo ông Chung, do vụ việc xảy ra vào cuối tuần nên nhà trường chưa thể làm việc đầy đủ với các bên liên quan. Đầu tuần tới, nhà trường sẽ tiếp tục xác minh, phối hợp với địa phương và các trường học liên quan để xử lý theo quy định.

Liên quan sự việc trên, ông Hoàng Dũng, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hải Ba (xã Vĩnh Định) xác nhận nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 7 của trường.

“Nhà trường đã làm việc với gia đình để nắm tình hình sức khỏe, tâm lý của học sinh, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc”, ông Dũng thông tin.