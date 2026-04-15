Nữ sinh ở Thanh Hóa bị nhóm bạn dùng ghế đánh vào đầu, bắt cởi áo giữa lớp

Bạn đọc gửi đến báo VietNamNet đoạn clip dài khoảng 7 phút, phản ánh việc một nữ sinh Trường THCS Ngọc Lặc (xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) bị bạn cùng trường hành hung.

Theo nội dung clip, nữ sinh bị một nhóm bạn khống chế, ép ngồi trên bục giảng. Nhóm này liên tục chửi bới và dùng ghế nhựa đánh vào đầu nạn nhân. Không dừng lại, các học sinh còn ép em cởi áo và quay clip. Mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, sự việc vẫn tiếp diễn. Nhóm học sinh cũng đe dọa sẽ phát tán clip nếu nạn nhân kể lại vụ việc.

Em H. bị nhóm bạn đánh, bắt cởi áo quay clip giữa lớp học. Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lặc, xác nhận sự việc trên liên quan đến học sinh của nhà trường.

Theo ông Dũng, trước đó, nhà trường đã tiếp nhận phản ánh từ gia đình em B.G.H (học sinh lớp 8A1) về việc em bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng ngay trong lớp học và đã tiến hành xác minh.

Theo bản tường trình của các học sinh liên quan, vào khoảng 11h45 ngày 30/3, sau khi tan học, giáo viên ra về, 3 học sinh lớp 8A1 ở lại lớp giải quyết mâu thuẫn và xảy ra xô xát. Cụ thể, hai em P.H.A và P.Q.C đã đánh em B.G.H.

Sau khi nắm được sự việc, giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã mời phụ huynh các em đến trường để giải quyết. Đồng thời, gia đình H. đưa em đến bệnh viện khám sức khỏe. Ngày hôm sau, em H. vẫn đi học bình thường.

Về việc em H. bị nhóm bạn bắt cởi áo để quay clip, ông Dũng cho biết các em vốn chơi thân với nhau, song không rõ nguyên nhân vì sao lại có hành vi bồng bột như vậy. Nhà trường cũng đã phối hợp với công an xã để xác minh nguyên nhân và răn đe các học sinh khác.

“Nhà trường đã báo cáo sự việc lên UBND xã và xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời họp xác minh, xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan. Đến nay, hội đồng kỷ luật nhà trường đã ra quyết định kỷ luật đối với học sinh P.H.A và P.Q.C. Các gia đình đã cam kết hòa giải, không để học sinh tái phạm. Cả 3 học sinh đã xin lỗi nhau và hứa không tái phạm”, ông Dũng cho biết.