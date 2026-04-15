Sở GD-ĐT lên tiếng vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn bạo hành, cô lập

Ngày 14/4, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi UBND xã Hàm Thuận đề nghị khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo vụ việc một học sinh lớp 7 bị nhóm bạn cùng lớp trêu ghẹo, xúc phạm, cô lập và bạo hành, gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây quanh, có hành vi bạo lực trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh Trường THCS Ma Lâm (xã Hàm Thuận) bị nhiều bạn cùng lớp vây quanh, hò hét và có hành vi bạo lực ngay trong lớp học.

Nữ sinh này là em Đ.C.K.H., học sinh lớp 7.1 của trường. Theo phản ánh từ gia đình, nữ sinh thường xuyên bị một nhóm bạn trêu ghẹo, xúc phạm, cô lập và có hành vi bạo hành.

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý dứt điểm vụ việc, Sở GD-ĐT yêu cầu UBND xã Hàm Thuận làm rõ các nội dung: Thời điểm xảy ra và diễn biến cụ thể; quá trình tiếp nhận, xử lý; công tác chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với nhà trường và công an xã; việc phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trước, trong và sau sự việc.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT yêu cầu đánh giá tình hình học tập, tâm lý của nữ sinh sau vụ việc, cũng như ý kiến của gia đình về việc tiếp tục cho em đến trường.

Theo xác minh ban đầu của nhà trường, vụ việc xảy ra từ ngày 29/1. Ngay sau đó, nhà trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc, đồng thời báo cáo vụ việc với công an xã Hàm Thuận để phối hợp xác minh.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều nay, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận cho biết địa phương đã nắm thông tin và chỉ đạo nhà trường khẩn trương làm rõ. Hiện vụ việc đang được xác minh để báo cáo Sở GD-ĐT.